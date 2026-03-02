En desarrollo de la ofensiva permanente contra el tráfico local de estupefacientes, la Policía Metropolitana de Montería, a través de la Sijin, permitió la captura en flagrancia de traficantes de alucinógenos y la incautación de 9.854 gramos de estos en diferentes sectores de la ciudad.

En el barrio Villa Arleth, fue desarticulado un punto móvil de expendio de sustancias estupefacientes, mediante la captura de un sujeto, conocido con el alias Diego.

De acuerdo con las investigaciones, esta persona se dedicaba a la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de punto móvil en este sector y sus alrededores. Un juez de garantías le impuso medida de aseguramiento domiciliaria.

De otra parte, en el barrio Nuevo Horizonte, sector Chechenia, capturaron en flagrancia a los alias Hernán, ‘Elkin’ y ‘El Mueca’, por tráfico de estupefacientes.

A ‘Elkin’ le impusieron medida de aseguramiento domiciliaria y presenta vinculación en tres procesos penales más por el mismo delito, mientras que ‘El Mueca’ está vinculado en 7 procesos judiciales, cuatro por hurto calificado, uno por daño en bien ajeno, uno por violencia intrafamiliar y uno por acceso carnal abusivo con menor de catorce años, y alias ‘Hernán’ está vinculado en 15 procesos judiciales por diversos delitos.