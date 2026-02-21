Rodeada por una vista privilegiada donde convergen las aguas de la Laguna del Cabrero, muy cerca del cordón amurallado del Centro Histórico y el monumento de la India Catalina, la transformación integral del sector de Chambacú en Cartagena suma desde este viernes el Parque Espíritu del Manglar el llamado nuevo epicentro del cine, la cultura, el turismo y el deporte: la Plaza de Variedades.

El nuevo espacio, concebido por el alcalde Dumek Turbay Paz, como el escenario ideal para acoger la ya consolidada y creciente oferta cultural del Distrito, con el componente único de las bondades de un hermoso entorno natural, la intervención de la Plaza de Variedades del Parque Espíritu del Manglar, incluyó el diseño, construcción y adecuación de estructuras funcionales y sostenibles.

La Plaza de Variedades es desde ya el nuevo epicentro de eventos musicales, culturales y sociales al aire libre: un espacio inédito en Cartagena, en pleno corazón de la ciudad, y donde antes solo había monte, maleza, abandono y oscuridad.

Alcaldía de Cartagena

La intervención, que requirió toda la articulación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, se desarrolló sobre una superficie plana de aproximadamente 10.000 m², con el predominio de un hermoso deck panorámico con vista a la Laguna del Cabrero y que, como nuevo mirador turístico, permitirá apreciar las mejores postales de la zona. Dispone de una plataforma de tránsito peatonal que combina concreto y elementos de madera, sobre apoyos puntuales que respetan la vegetación existente.

Además incluye módulos gastronómicos (ligeros, desmontables y ventilados naturalmente), zona de terrazas (espacios elevados de esparcimiento) y un escenario cultural (dotado con tarima y graderías para eventos al aire libre).

Durante su apertura, al término de la tarde de este viernes 20 de febrero, se llevó a cabo la presentación oficial de la edición 65 del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI) que le rinde homenaje al actor y productor colombo-italiano Salvatore ‘Salvo’ Basile (q.e.p.d.), figura clave de la industria cinematográfica en el país y productor de obras como ‘Crónica de una muerte anunciada’.

Sobre ello el alcalde Dumek Turbay se refirió a las bondades e importancia del nuevo punto de encuentro para locales y visitantes.

“Cartagena vive un gran momento. Hoy damos apertura a un gran espacio para la cultura, para el emprendimiento y para la felicidad. Lo que antes era un potrero olvidado hoy está convertido en un escenario de talla mundial que potenciará mucho más nuestro rol como referentes turísticos y ampliará la oferta cultural en la ciudad”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

La jornada inaugural contó con la presencia del cartagenero DJ Dever.

El evento culminó con un acto simbólico de luz y la proyección al aire libre de la emblemática película ‘La estrategia del caracol’.

Lucy Espinosa, directora del IPCC, destaca que la Plaza de Variedades “además de convertirse en el mejor sitio para ‘tardear’, será un gran escenario para empoderar y venerar las artes y nuestra cultura. Es un ejemplo internacional de armonía y conexión entre el patrimonio cultural y el patrimonio natural. Estamos seguros de que se convertirá en un nuevo corazón de Cartagena y sitio de referencia de talla mundial”.

Este fin de semana su programación es:

Sábado 21 de febrero

6:00 a.m. – Madrúgale a la Plaza de Variedades: actividad física con el IDER.

5:00 p.m. – Tarde de juegos infantiles.

5:30 p.m. – Teatro infantil: Trotasueños.

6:20 p.m. – Su Majestad la Cumbia: Raza Negra.

7:00 p.m. – Trío musical IPCC.

Domingo 22 de febrero