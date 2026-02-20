Un intento de atraco se registró en la mañana de este viernes 20 de febrero en el norte de Barranquilla, específicamente en la calle 96 con carrera 45B, dentro de un establecimiento comercial de comida típica.

Según la información de testigos, un hombre fue despojado de sus pertenencias por un sujeto que ingresó al local luego de descender de una motocicleta y fingir interés en productos vendidos en el negocio. Sin embargo, una persona que se encontraba en el establecimiento reaccionó ante el asalto y respondió con un arma de fuego, impactando en tres ocasiones al presunto ladrón.

Tras resultar herido, el delincuente fue reducido en el lugar y posteriormente capturado por las autoridades. Minutos después, fue trasladado bajo custodia policial a la Clínica San Ignacio, donde recibe atención médica.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades.