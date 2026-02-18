La Alcaldía Mayor y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) abrirán oficialmente este viernes 20 de febrero las puertas de la Plaza de Variedades.

Lea también: Matan de cuatro tiros en la cabeza a ‘La Beba’ en el barrio Caracoles de Sabanagrande

Se trata de un espacio de 8.000 m² en el Parque Espíritu del Manglar, que le rinde tributo póstumo a Salvo Basile, además será el prelanzamiento del FICCI 65.

El acto está previsto iniciar a las 5:30 de la tarde.

La Plaza de Variedades es un proyecto que transforma lo que antes era una cancha de tierra en un nodo urbano bioclimático que cuenta con deck panorámico, módulos gastronómicos, zonas de terrazas y un escenario al aire libre, priorizando la sostenibilidad y la accesibilidad universal.

Alcaldía de Cartagena

Lea también: Homicidios empañaron dispositivo de vigilancia en Barranquilla y el Atlántico: al menos 18 víctimas fatales

El alcalde Dumek Turbay Paz sostuvo que este sitio “promete ser un punto de reunión, armonía y encuentro ciudadano. Se proyecta como la mejor plaza de cultura y arte antes vista, donde el nativo y el turista tendrán un espacio de esparcimiento para disfrutar en familia”.

Por su parte, Lucy Espinosa, directora del IPCC, señaló que la plaza será la sede natural de los grandes eventos de la ciudad: “Un lugar perfecto para la integración alrededor de prácticas artísticas, manifestaciones culturales, del deporte y el encuentro comunitario al mejor estilo de Cartagena, incorporando el patrimonio cultural material e inmaterial, con el patrimonio natural, sin duda alguna, un espacio de felicidad para cartageneros y visitantes”.

Y la directora del FICCI, Margarita Díaz, celebra este espacio como un lugar de encuentro para el séptimo arte.

Lea también: Distrito de Barranquilla pide a Aerocivil la entrega del aeropuerto Ernesto Cortissoz

El estreno

La jornada inaugural estará marcada por la alianza con el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI). En el marco de su edición número 65, que rendirá un sentido homenaje al actor y productor colombo-italiano Salvatore ‘Salvo’ Basile (q.e.p.d.), figura clave de la industria cinematográfica en el país y productor de obras como ‘Crónica de una muerte anunciada’.

El evento culminará con un acto simbólico de luz y la proyección al aire libre de la emblemática película ‘La estrategia del caracol’.

Fin de semana cultural

Tras la inauguración, la Plaza de Variedades activará su programación regular para todos los sábados y domingos del año. La agenda cultural de este fin de semana es:

Sábado 21 de febrero

6:00 a.m. – Madrúgale a la Plaza de Variedades: IDER

5:30 p.m. – Teatro infantil: La Tropa de Trapo.

6:20 p.m. – Presentación musical: Su Majestad la Cumbia.

7:00 p.m. – Show de música en vivo.

Domingo 22 de febrero