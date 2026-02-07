Un avance del 95 % de ejecución registran las obras de construcción y modernización de la Institución Educativa Jorge Artel, ubicada en la Vía Perimetral de Cartagena.

La obra, que hace parte del plan de transformación de la infraestructura educativa de esta ciudad, se convertirá en el primer colegio oficial del Distrito autosuficiente en energía solar.

Está proyectado que el 65 % del consumo energético del colegio sea solar. Es una apuesta por la ta la transición hacia la eficiencia energética, uso responsable de los recursos públicos y compromiso ambiental desde la infraestructura educativa.

Alcaldía de Cartagena

Durante la mañana de este sábado 7 de febrero el alcalde Dumek Turbay Paz inspeccionó los trabajos y constató el avance integral de los mismos, al tiempo que destacó la importancia de entregar a la comunidad educativa un plantel moderno y acorde con las necesidades actuales de estudiantes y docentes.

“Este colegio es un ejemplo claro de cómo entendemos la educación en este gobierno: espacios dignos, modernos y sostenibles. Aquí no estamos maquillando salones, estamos transformando la infraestructura para que nuestros niños y jóvenes tengan mejores condiciones para aprender y soñar en grande”, afirmó el mandatario.

La intervención en la Institución Educativa Jorge Artel es integral, abarca componentes estructurales, urbanísticos, eléctricos y ambientales, tanto en sus áreas internas como externas. Entre las principales obras ejecutadas en exteriores se encuentran una nueva ciclorruta, andenes, jardineras, áreas verdes y un pequeño aviario con espacios de siembra. También se hizo la rehabilitación de canchas deportivas y la adecuación del auditorio institucional, que ahora es un espacio cubierto multifuncional para actividades académicas y culturales.

Asimismo, realizan mantenimiento integral de aulas, con intervención en pisos, muros y acabados, así como la modernización total del sistema eléctrico, con nuevas redes, luminarias y reflectores. A esto se suman mejoras en cerramientos, rampas, accesos, elementos de seguridad, cubiertas y drenajes.

Actualmente, los trabajos se concentran en detalles finales de pintura, acabados, adecuación de zonas exteriores y ajustes técnicos, previos a su entrega oficial a la comunidad educativa.