Una mujer perdió la vida la tarde de este viernes 6 de febrero en medio de un hecho de intolerancia registrado en el barrio Sleep, del municipio de Calamar, en el departamento de Bolívar.

La víctima fue identificada como Julieta del Carmen Fontalvo Olivo, de 47 años de edad, quien resultó afectada de manera colateral cuando se encontraba cerca del lugar donde se presentó una discusión entre dos personas por un conflicto comunitario relacionado con el alcantarillado del sector.

De acuerdo con información suministrada por la Policía Nacional, el hecho ocurrió aproximadamente a las 5:15 p. m., cuando, al parecer, uno de los involucrados en la discusión accionó un arma de fuego tipo revólver, cuyo proyectil impactó a la mujer. Durante el procedimiento no fue posible hallar ni incautar el arma utilizada, aspecto que es materia de investigación por parte de la policía judicial.

Tras lo ocurrido, las autoridades activaron de manera inmediata el plan de reacción, logrando la ubicación y captura del presunto responsable, identificado como José Ignacio Monroy Guerra, quien fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Según el reporte oficial, el capturado se encontraba al interior de su vivienda y la situación generó alteración del orden público, por lo que fue necesaria la intervención del UNDMO, con el fin de restablecer la tranquilidad y garantizar la seguridad ciudadana. Las autoridades confirmaron que durante el procedimiento no se registraron personas lesionadas, ni civiles ni uniformados.

La Policía Nacional rechazó de manera categórica este hecho de violencia y expresó un mensaje de solidaridad y acompañamiento a los familiares y allegados de la víctima. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a no tomar justicia por mano propia, mantener la calma y permitir que las actuaciones sean adelantadas por las autoridades, garantizando el debido proceso.

Finalmente, la institución reiteró su compromiso con la protección de la vida, la convivencia ciudadana y la resolución pacífica de los conflictos, invitando a la comunidad a privilegiar el diálogo y la legalidad como caminos para la paz.