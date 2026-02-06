Las Fiestas de la Candelaria generaron un gran impacto en la economía de Cartagena, con protagonismo del Festival del Frito al que asistieron alrededor de 100 mil personas. Además los 10 días del evento significaron ingresos por $9.285 millones.

Leer más: ¿Qué diferencia hay entre un frente frío y otros fenómenos atmosféricos que afectan el clima?

Así lo determinó una medición realizada por el Departamento de Investigaciones de la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC), en alianza con la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de su Secretaría de Hacienda Distrital y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

alcaldía de Cartagena/Cortesía

El estudio, que incluyó un trabajo de campo a través de la aplicación de una encuesta a 761 asistentes para medir su perfil y nivel de gasto durante el evento, dio como resultado la determinación del efecto directo del gasto de los organizadores, el efecto indirecto asociado al gasto de asistentes residentes y no residentes en Cartagena, y el efecto inducido neto, que refleja la derrama en la economía local.

Lea acá: Corte suspende decreto de la emergencia económica que contemplaba impuestos a generadoras de energía

Los resultados de la medición precisan que de la cifra total del impacto económico, el 58% correspondió al gasto realizado por los visitantes, equivalente a $5.408 millones. Le siguió el efecto multiplicador o “derrama económica”, con una participación del 22%, es decir, $2.033 millones; y finalmente el gasto de los organizadores de las fiestas, que representó el 10%.

“Invertir en logística y en la mejor organización que merecen los eventos que nos congregan como cartageneros y nos motivan a ser los mejores anfitriones con todo visitante siempre será el camino correcto. Nuestro gobierno nunca escatimará esfuerzos para venerar a nuestras tradiciones, brindarles lo mejor a nuestras matronas, gestores culturales, artesanos y emprendedores. Así se construye una mejor ciudad: unión, cultura, crocancia, fritos, pasteles, dulces, música, alegría y muchas sonrisas”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

No olvide leer: Lo despedimos como amigo: Petro sobre salida de McNamara como encargado de Negocios de la embajada de EE. UU. en Colombia

Los sectores económicos más beneficiados fueron alojamiento y servicios de comida (66% del efecto económico total), seguido a una considerable distancia por actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo (13%). Los demás sectores registraron participaciones inferiores al 10%.

A pesar de los estragos ocasionados por el frente frío que atravesó el Caribe en los dos últimos días del Festival del Frito Cartagenero, las ventas de estos y otros productos alcanzaron un total de $1.556 millones, lo que reafirma la relevancia del festival como motor de ingresos para los pequeños comerciantes y emprendedores locales.