Luego de 14 años de estar en abandono y catalogado como un elefante blanco, entró a operar tras su recuperación integral el Hospital de Nelson Mandela, en Cartagena.

El moderno centro asistencial cuenta con servicios de hospitalización, urgencias, sala de parto, promoción y prevención, odontología e imágenes diagnósticas, entre otros.

El recuperado hospital es ahora uno de los centros médicos asistenciales más importantes en el sur de Cartagena y beneficia a los 32 sectores que convergen en esta zona.

El gobierno que lidera el alcalde Dumek Turbay Paz hizo posible la recuperación de esta obra que la Contraloría General de la República había catalogado como un elefante blanco. Para ello fue necesaria una inversión cercana a los 30 mil millones de pesos.

alcaldía de Cartagena/Cortesía

El hospital será administrado por la ESE Hospital Local Cartagena de Indias con toda la dotación necesaria, y servicios habilitados para la prestación de servicios en salud.

El nuevo hospital cuenta con cuatro pisos y una extensión de 1.970 metros cuadrados.

“Nuestro propósito es trascender y, con el hospital, nos damos cuenta de que sí podemos hacerlo. La unión hace la fuerza y no es un logro solo de nosotros, es también de la comunidad. A la comunidad de Nelson Mandela nunca la escucharon, le bajaban los brazos, no eran dignificados y, entre lamento, lágrimas, desidia y desespero, nosotros llegamos a salvar a este hospital, este elefante blanco que se había prometido en algún momento; pero nunca se había cumplido y hoy estamos aquí, cumpliendo”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Por su parte, Rafael Navarro, director del Dadis, designó un equipo de profesionales encargado de realizar seguimiento diario a la obra, en cumplimiento a la instrucción del alcalde, Dumek Turbay Paz.

Durante la semana de apertura la comunidad contará con una oferta de servicios médicos especializados a través de la facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena y Unisinú. Entre las especialidades se encuentran: urología, psiquiatría, neurología, neurocirugía, radiología, ortopedia, optometría y oftalmología.

Líderes comunales de Nelson Mandela e invitados de honor en la histórica jornada, celebraron la apertura oficial del centro hospitalario, entre ellos el vicecontralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga Pardo, quien indicó que esta es “una muestra de la sincronización de los anhelos con el deseo de servir”, en el que fue fundamental la sinergia entre la comunidad y el gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz.