Con un amplio despliegue operativo, la Policía Metropolitana de Santa Marta puso en marcha un dispositivo de seguridad para acompañar a la comunidad educativa durante el inicio del calendario académico, reforzando la protección de niños, niñas y adolescentes en distintos sectores del distrito.

La estrategia, denominada “Regreso a Clases”, se desarrolla en articulación con la Alcaldía Distrital y contempla la presencia permanente de uniformados en los alrededores de las instituciones educativas, así como acciones de vigilancia, control y prevención orientadas a brindar tranquilidad a estudiantes, docentes, directivos y padres de familia.

Para este plan fueron desplegados más de 200 policías, pertenecientes a especialidades como Infancia y Adolescencia, Policía Comunitaria, GAULA, Grupo de Operaciones Especiales y el Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios, quienes realizan labores antes, durante y después de la jornada escolar.

Las acciones están enfocadas en la prevención de conductas que puedan afectar la integridad de la población estudiantil y en el fortalecimiento de la confianza ciudadana en los entornos educativos.

De igual manera, la Policía entregó una serie de recomendaciones de seguridad dirigidas a estudiantes y padres de familia durante el regreso a clases, entre ellas:

Cuidar los recorridos diarios, salir con tiempo, utilizar rutas conocidas y no aceptar acompañamiento de personas desconocidas.

Proteger la información personal y evitar compartir datos, fotografías o ubicaciones con extraños en redes sociales.

Mantener un acompañamiento constante por parte de los padres, con conocimiento de horarios, recorridos y actividades escolares.

Fomentar la comunicación cercana y un ambiente de confianza que permita a los menores expresar situaciones de riesgo.

Activar de manera oportuna las rutas de atención y denunciar cualquier situación que afecte la seguridad de los estudiantes.

El coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Santa Marta, señaló que la institución reafirma su compromiso con la protección y el bienestar de la niñez y la adolescencia, trabajando de manera permanente para fortalecer la convivencia y la tranquilidad en los entornos educativos de la ciudad.