Un balance positivo en materia de seguridad entregó el coronel Carlos Julio Esteban Blanco, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, al indicar que durante la noche del 31 de diciembre de 2025 y la madrugada del 1° de enero de 2026 no se presentaron muertes violentas.

“Fueron dispuestas todas nuestras capacidades humanas, técnicas y operativas para acompañar a las familias en el cierre del año 2025 y fortalecer la protección de la vida”, anotó el oficial resaltando la reducción del 100% en los homicidios, en comparación con el mismo período de 2024.

En materia de lesiones personales, durante la celebración de Año Nuevo sí reportaron 3 casos, con una disminución del 73%.

Además durante los 31 días del mes de diciembre fueron capturadas 174 personas por diferentes delitos, incautaron 26 armas de fuego y 11 armas cortopunzantes.

Durante la celebración de Año Nuevo se registró un siniestro vial, con una persona lesionada.

La Policía atendió 319 llamadas a través de la línea 123, relacionadas principalmente con alteración de la tranquilidad, uso indebido de pólvora y otros comportamientos contrarios a la convivencia.

Finalmente las unidades policivas incautaron más de 500 botellas de licor adulterado y una tonelada de pólvora en toda la ciudad.