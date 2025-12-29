Las protestas que este lunes 29 de diciembre protagonizaron los cocheros de tracción animal en el Centro Histórico de Cartagena fueron conjuradas por la Alcaldía Distrital con el desarrollo de una mesa de concertación en la que llegaron a un acuerdo de voluntades.

Hubo compromisos de parte y parte que le permiten a la administración de Cartagena avanzar en el proceso de transición de la tracción animal a un modelo de transporte turístico eléctrico.

Durante el espacio de diálogo, representantes del Distrito expusieron las garantías institucionales previstas para el proceso y escucharon las inquietudes del gremio. La secretaria General, María Patricia Porras, les hizo saber que este proceso de transición no se limita a la expedición de una norma, “sino que requiere seguimiento, presencia institucional y soluciones graduales para los trabajadores involucrados”.

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay Paz sostuvo que “es agradable lograr que un proceso histórico y tan necesario para la protección animal en Cartagena, la sostenibilidad y la reinvención del turismo para que se aleje de controversias, tome distancia de la beligerancia, de las diferencias, del desacuerdo y de la polémica. Es clave avanzar con total concertación en una transición inminente e imparable. Y lo único que pedimos es: unión, acuerdo de voluntades y altruismo para que nuestra ciudad siga avanzando”.

Le reiteró a los cocheros que la oferta institucional de Cartagena es amplia y por ello existen muchas alternativas laborales y psicosociales para el gremio y asociaciones de cocheros. “Si hay sensatez, voluntad y generosidad, dejando atrás el egoísmo y los intereses particulares, esto saldrá bien. Sé que así será, pues en lo que compete a los coches eléctricos todo está listo y con esta conversación exitosa de hoy se avanzó bastante con el gremio de cocheros”.

El acuerdo de voluntades, que se estructura con la concertación de vinculaciones laborales, capitales semilla e integración al sistema de carruajes eléctricos, contempla: