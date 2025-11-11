Con una innovadora y variada agenda que promete trascender a la escena nacional e internacional inician en firme las Fiestas de la Independencia en Cartagena, en sus 214 años.

De acuerdo con el alcalde Dumek Turbay Paz, a partir de este martes 11 de noviembre la fiesta no se detiene en los diferentes rincones de la ciudad, por lo que invita a quienes asistan a los diferentes eventos a que demuestren, con su comportamiento y civismo, que Cartagena es una gran anfitriona de eventos.

En la mañana de este martes hubo una misa, una ofrenda floral y actos protocolarios, y en esta tarde hay un desfile y desde el inicio de la noche en la Plaza de la Aduana es la gran fiesta que amenizan Poncho Zuleta & El Cocha Molina, Héctor Nazza, Luismi Yanes, Ciblack, Grace y Son Cartagena.

“La fiesta que nos une convoca al país y al mundo a conocer todo lo que representa esta gran celebración para la historia de nuestra ciudad. Ha sido un trabajo de meses, esperamos que todos disfruten al máximo de esos grandes eventos que representan nuestra esencia”, asegura Dumek Turbay Paz, Alcalde Mayor de Cartagena de Indias.

Por su parte Alejandra Espinosa, Gerente de Fiestas, informó que todo está listo para que Cartagena y quienes llegan a ella vivan la tradición. “Nuestras Fiestas de Independencia son el gran espacio en el que todos nos encontramos para celebrar a nuestra ciudad. Estamos orgullosos de ser cartageneros y se lo contaremos al mundo a través de esta nutrida agenda que preparamos con mucho amor de ciudad”.

Para que la ciudadanía se programe y disfrute de las fiestas les presentamos la programación:

Jueves, 13 de noviembre:

12:00 p. m. Gran Desfile de la Independencia/Bando. Lugar: Avenida Santander.

Viernes, 14 de noviembre:

2:00 p. m. Festival Náutico, día I. Lugar: Bahía de Cartagena.

2:00 p. m. Bololó del Arsenal. Lugar: Calle del arsenal.

Sábado, 15 de noviembre:

2:00 p. m. Festival Náutico, día I. Lugar: Bahía de Cartagena.

2:00 p. m. Bololó del Arsenal. Lugar: Calle del arsenal.

3:00 p. m. Tambores de independencia: Fiestas del pueblo cartagenero. Lugar: Piedra de Bolívar.

3:00 p. m. Desfile de capitanas veteranas. Lugar: Olaya Herrera sector Central.

6:00 p. m. Salsa a la Plaza. Lugar: Plazoleta del Joe.

Domingo, 16 de noviembre: