Los reyes del Carnaval de la 44 regresan a Cartagena para participar en el tradicional Cabildo Negro de Getsemaní, uno de los actos más representativos de las Fiestas de Independencia y símbolo de la hermandad cultural entre Cartagena y Barranquilla.

La reina Sharon Hurtado desfila con su imponente vestido “Latido de un Cabildo”, una creación llena de tambores, plumas y colores vibrantes que evocan la energía de las celebraciones afrocaribeñas.

Cortesía

El rey Momo, Luis Mauricio Aragón, rinde homenaje al Congo, luciendo un traje que exalta la fuerza, la historia y la esencia del Carnaval de Barranquilla. Su atuendo destaca por su presencia imponente y el carácter ancestral que representa esta danza icónica.

Lea también: La reina del Carnaval de la 44 presenta su canción ‘En el bordillo’

La participación de la monarquía de la 44 fortalece los lazos entre ambas fiestas y celebra la riqueza cultural que une a estas dos ciudades caribeñas.