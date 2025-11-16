“En El Bordillo” es la nueva canción oficial de la reina del Carnaval de la 44, Sharon Hurtado Esquiaqui, una producción que ya está disponible en todas las plataformas digitales y que promete convertirse en el nuevo himno festivo de la temporada.

Es una creación de los reconocidos autores Carlos Mario Parra, Elder Dayan Díaz y Braulio Tilano, quienes lograron capturar el espíritu popular, alegre y tradicional que caracteriza al Carnaval de la 44.

La canción reúne un elenco excepcional de artistas, productores y músicos que aportaron su talento para construir una pieza cargada de sabor, identidad y celebración.

“Para mí era importante destacar el espíritu del Carnaval de la 44, la esencia de la gente barranquillera, pero sobre todo lograr que una canción conectara con todos los públicos, niños, jóvenes, adultos, y creo que con este equipo que consolidamos eso se logró”, afirmó la reina.

La producción musical estuvo a cargo de Braulio Tilano, Enzo Gil, Rubén de la Hoz e Isaac Tilano, quienes también lideraron los arreglos de la canción. Las voces que dan vida a esta propuesta son las de Elder Dayan Díaz, Edwin Gómez “El Fantasma”, Linica y Oscar Prince, intérpretes que imprimieron su estilo para darle un carácter único a la composición.

La grabación contó con un equipo musical de primera línea: Pachalo Gavilán (Trompeta), Rubén De La Hoz (Percusiones y coros), Enzo Gil (Teclados, efectos y coros), Isaac Tilano (Efectos, programaciones y coros), Braulio Tilano (Coros), Flavio Bolaños (Guitarras), Alberto López (Bajo), Gonzalo Lubo (Saxo Tenor, Alto y Barítono), Eiver Gámez (Trombón y bombardino), Johnny Bohórquez (Coros de champeta).

“En El Bordillo” fue grabada en Tilano Producciones, ABC Récords y Pollo Récords, mezclada por Enzo Gil y masterizada por Luis Polo, consolidando una producción de alto nivel que resalta el talento local y la riqueza musical del Caribe.

Con este lanzamiento, la Reina del Carnaval de la 44 invita a todos los barranquilleros y amantes de la tradición a disfrutar, bailar y celebrar al ritmo de una canción que ya empieza a sentirse como parte esencial de la temporada de precarnaval.