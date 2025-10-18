Dolor y consternación. Esas son las dos palabras que mejor describen las emociones que se encuentran atravesando los familiares de la joven militar Leidy Vanessa Benítez Lobón, quien falleció el pasado jueves 16 de octubre, tras caer del piso número 18 de un edificio en la ciudad de Cartagena.

De acuerdo con la información preliminar que dieron a conocer las autoridades tras lo ocurrido, la principal hipótesis que manejan del caso es que se trató de un suicidio. Sin embargo, su familia, y particularmente su madre, han rechazado públicamente esta versión, asegurando que Leidy Vanessa no tenía motivos para terminar con su vida.

Yuli Lobón, madre de la soldado, reveló en una reciente entrevista que tuvo con el diario ‘El Universal’, cuáles habrían sido los últimos momentos de vida de su hija, con quien habría estado hablando apenas minutos antes de que se registrara la tragedia.

“Leidy era una joven sin problemas mentales, sin trastornos, solo estaba dedicada a cumplir sus sueños”, dijo inicialmente la mujer, reiterando una vez más que su hija no tenía razones para terminar con su vida.

Acorde con lo que señaló Lobón, Leidy residía en la ciudad de Bogotá, de donde era oriunda y en donde se encontraba prestando el servicio militar, pero decidió viajar hasta Cartagena para disfrutar de un permiso que le habían concedido en el batallón desde el 12 de octubre. “Ella no tenía ningún problema o situación que la aquejaba, solo vino a Cartagena a pasar unos días”, precisó.

Según los detalles que reveló la madre, esta era apenas la segunda vez que la joven viajaba a Cartagena. La primera vez fue a comienzos de este año, cuando Leidy conoció a una mujer, que poco tiempo después se convirtió en su amiga y con la cual decidió quedarse en esta última ocasión.

Esta amiga, cuyo nombre aún no ha sido revelado ni por la madre de la víctima ni por las autoridades, residía en un apartamento con su pareja, un joven chileno; y otra chica cuya identidad también se desconoce, en el edificio Urbin 48, en la calle 48 del barrio Torices.

Durante los días que se estuvo hospedando en este lugar, Leidy se comunicaba constantemente por llamadas con su madre para informarle dónde y con quién iba a estar. El día de la tragedia no fue la excepción.

¿Cómo fue la última llamada que hizo Leidy Vanessa Benítez?

Yuli reveló a ‘El Universal’ que la última conversación que tuvo con su hija se vio interrumpida por un supuesto forcejeo entre la joven y alguien más, a quien no logró escuchar.

“Cuando mi hija me hace la última llamada, siento de un momento a otro que está como agitada y de repente escuché como un forcejeo, como si a ella la estuvieran agarrando. De pronto se cortó la llamada y volví a insistir unos minutos. No me respondía, y comencé a desesperarme”, narró Yuli.

Tan solo un par de minutos después de esto, la mujer recibió la trágica noticia, irónicamente, desde el mismo celular del cual había estado hablando con su hija: “Como a los 15 minutos me llama la amiga que estaba con Leidy y desde el celular de mi hija me llaman para decirme que se había tirado del piso 18 del edificio”.

A partir de ese momento, el desconcierto y el dolor no han dejado a la madre, quien asegura una y otra vez que su hija no se habría suicidado e insiste para que las autoridades continúen investigando el caso para determinar qué habría ocurrido realmente: “Ella no tenía razones para tirarse, era una chica normal con muchos sueños”.

Finalmente, Yuli reveló que tiene pensado reunirse con la última persona que habría visto con vida a Leidy, la amiga que conoció a principios de año en Cartagena, y su pareja, a quienes planea interrogar para conocer sus versiones sobre lo que le habría sucedido a la militar de 24 años, que soñaba con convertirse en suboficial del Ejército Nacional.