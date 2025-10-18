Más de 6 mil personas de la Localidad 3 de la ciudad de Cartagena celebraron en Blas de Lezo entre la tarde del viernes y la madrugada de este sábado 18 de octubre al son del tercer y último preludio de las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre.

Héctor Nazza, Jáder Tremendo, José Alberto ‘El Canario’ y Criss y Ronny fueron los encargados de poner a bailar a todos los que se dieron cita en el Estadio de Sóftbol de Blas de Lezo.

El alcalde Dumek Turbay Paz, su esposa y los demás integrantes de su gabinete participaron de esta celebración, al igual que las candidatas del Reinado Popular.

Cortesía alcaldía de Cartagena

“Blas de Lezo es uno de los sectores especiales para nuestro gobierno, por eso nos hemos esforzado en brindarles un gran espectáculo. Sabemos de su gusto por la salsa, la champeta, lo urbano y por el vallenato, y los quisimos complacer. Gracias a todos los que vivieron esta noche maravillosa con nosotros”, dijo Turbay Paz.

El ambiente festivo en Blas de Lezo y sus alrededores inició a las 4:00 de la tarde con un colorido desfile, que se tomó diferentes sectores del popular barrio, familias y vecinos acompañaron las maravillosas muestras culturales integradas por 15 grupos folclóricos integrados por más de 350 artistas.

Cortesía alcaldía de Cartagena

El goce y la alegría continuó a partir de las 5:30 de la tarde, en el Estadio de Sóftbol de Blas de Lezo. Los actos iniciales incluyeron la presentación en tarima de los Grandes Lanceros 2025: Germán Pérez y Kizzis Ramírez, junto con los actores festivos, y de inmediato comenzó el show de opening a cargo de las 39 candidatas al Reinado de Independencia, quienes demostraron su talento en la gran puesta escena preparada por el maestro Dixon Pérez.

Posteriormente, Lucy Espinosa, directora del IPCC y la gerente de Fiestas, Alejandra Espinosa, se encargaron de entregar los reconocimientos a los homenajeados de la Localidad 3, que en este 2025 fueron: Miguel Ángel Redondo, anestesiólogo y gestor cultural; Francesca García, coordinadora de infancia y adolescencia en la Junta de Acción Comunal de Blas de Lezo, liderando el proyecto de jóvenes en riesgo de su barrio, y Luis Raimundo Morales, reconocido dirigente deportivo. La tarima musical fue abierta por el cantante de vallenato, Cayito Dangond.