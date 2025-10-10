La Policía Nacional, en un operativo realizado en Cartagena, logró la captura de un hombre identificado como ‘Santiago’, de 53 años, por los delitos de Falsedad Marcaria y uso de documento falso.

La operación de la institución armada se llevó a cabo en el barrio Bellavista de la capital bolivarense, en el marco del Plan Cazador y la prevención de delitos de impacto.

De acuerdo con el reporte preliminar, uniformados abordaron al sujeto, quien se movilizaba en un vehículo, y este presentó una licencia de tránsito no original.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad marcaria y uso de documento falso, para esperar las audiencias que definan su situación judicial.

“En lo corrido del año se han recuperado 38 vehículos por situaciones administrativas o judiciales”, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Un nuevo hecho de violencia contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se registró en la mañana de este jueves 9 de octubre en Cartagena. El dragoneante Juan Camilo Palacios Figueredo fue víctima de un ataque sicarial mientras regresaba a su vivienda, tras culminar su turno laboral.

El atentado ocurrió en la urbanización Simón Bolívar, al sur de la ciudad, cerca de las 7:00 a. m. Según las autoridades, el funcionario fue sorprendido en plena vía pública por un hombre armado que lo siguió y le disparó en repetidas ocasiones.

Cámaras de seguridad del sector registraron el momento exacto del ataque. En los videos, difundidos a través de redes sociales, se observa cómo el agresor persigue a Palacios a pie, disparándole al menos cuatro veces mientras este intenta escapar.

El dragoneante corre varios metros hasta que tropieza y cae al suelo. Luego de que el atacante huye en una motocicleta que lo esperaba a pocos metros, la víctima logra incorporarse y es auxiliada por transeúntes. Una motocicleta lo trasladó de urgencia a un centro asistencial, donde permanece bajo cuidados intensivos y con pronóstico reservado.