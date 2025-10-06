En desarrollo de los operativos que la Policía ha intensificado en las vías de paso nacional del departamento de Bolívar fue incautado licor adulterado.

De acuerdo con el reporte oficial, en el kilómetro 62 de la vía 9005 San Onofre-Cartagena, las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar requirieron al pasajero de un microbús de servicio intermunicipal que cubría la ruta El Carmen de Bolívar – Cartagena, pues transportaba 24 botellas de whisky Buchanan’s que presentaban inconsistencias en los sellos de originalidad.

Ante eso fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

El comandante (e) del Departamento de Policía Bolívar, teniente coronel John Edward Correal Cabezas, manifestó que “se presume que el licor iba a ser comercializado en los preludios de Cartagena. Debido a estas irregularidades, el individuo fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el respectivo proceso judicial”.

Y siguió: “Damos a conocer a la ciudadanía la línea telefónica anticontrabando 159 para denunciar irregularidades y/o sospechas de la venta ilegal de mercancías donde se garantiza absoluta reserva. Riesgos de consumir alcohol adulterado El consumo de licor adulterado tiene consecuencias graves en la salud debido a la presencia de sustancias tóxicas, como el metanol, que se utiliza para aumentar el volumen del alcohol”.

Agregó el oficial que “a diferencia del etanol, que es el alcohol habitual en las bebidas, el metanol es extremadamente peligroso y puede causar daño al sistema nervioso central, afectar la visión y provocar la muerte. Otro riesgo importante es el daño irreversible a órganos vitales como el hígado y los riñones. Estos órganos son los encargados de metabolizar el alcohol, pero el licor adulterado puede contener químicos industriales o solventes que son tóxicos para el cuerpo. Esto puede generar insuficiencia hepática, insuficiencia renal o incluso la necesidad de un trasplante”.