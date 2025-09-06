El presidente Gustavo Petro ordenó este viernes al Ejército Nacional “copar” el municipio de Arenal, en el sur de Bolívar, de donde más de 500 familias han salido desplazadas esta semana por intimidaciones de la guerrilla del ELN.

“El ELN mandó desalojar las veredas de San Agustín y Santo Domingo, en Arenal, Bolívar. Previo trabajo de detección de minas y trampas, ordeno al Ejército copar el territorio”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Petro aseveró que “no puede haber terreno vedado ni para el Ejército ni para el pueblo de Colombia”, por lo que exigió mayor presencia militar en el sur de Bolívar.

El alcalde de Arenal, Ramón Zayas, advirtió en entrevista con ‘Stereo R Colombia’ que hay gran preocupación entre los habitantes del municipio e hizo un llamado a las autoridades nacionales para que garanticen la seguridad en el territorio.

“La información que nos traen es que el pedido (del ELN) de desocupar el territorio es a todas las veredas aledañas al corregimiento. Hay una gran preocupación porque estas familias han llegado y están con la zozobra de no saber qué va a pasar con lo que dejaron en el territorio”, sostuvo.

Las personas desplazadas se encuentran en el polideportivo de Arenal, ubicado en el casco urbano, que ahora funciona como albergue ante la crisis humanitaria desatada por la violencia. La Alcaldía está atendiendo las necesidades básicas de los afectados.

La Defensoría del Pueblo indicó el miércoles pasado que está acompañando el plan de contingencia activado en el municipio a raíz del desplazamiento masivo.

“Velamos por los derechos de población víctima de desplazamiento forzado en el Magdalena Medio. Acompañamos la activación del plan de contingencia en el municipio de Arenal, Bolívar, frente al desplazamiento masivo en los territorios de Santo Domingo y San Agustín, producto de amenazas de grupos armados ilegales, por lo cual hacemos un llamado de respeto al Derecho Internacional Humanitario frente a la crisis que está en curso”, señaló.

El Ejército reportó en la tarde de este viernes la muerte de un integrante del ELN en medio de combates en el corregimiento La Marizosa, municipio de Santa Rosa del Sur, también en el sur de Bolívar.

“Nuestras tropas en el sector reportan la muerte en desarrollo de operaciones militares de un integrante de este grupo terrorista, así como la incautación de un arma larga y proveedores”, indicó el Ejército en un comunicado.