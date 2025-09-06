El Ejército Nacional informó en la tarde de este viernes la muerte de un integrante de la guerrilla del ELN en medio de combates en el sur del departamento de Bolívar.

De acuerdo con la institución castrense, los enfrentamientos se registraron en el corregimiento La Marizosa, municipio de Santa Rosa del Sur.

En desarrollo de operaciones militares, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 9 de la Primera División del Ejército sostuvieron combates con miembros del grupo armado ilegal Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En medio del intercambio de disparos resultó muerto un integrante de esta guerrilla, con la que el Gobierno nacional suspendió las negociaciones de paz el 17 de enero de este año por las acciones violentas que perpetró en la región del Catatumbo.

“Nuestras tropas en el sector reportan la muerte en desarrollo de operaciones militares de un integrante de este grupo terrorista, así como la incautación de un arma larga y proveedores”, indicó el Ejército en un comunicado.

Sostuvo que las acciones ofensivas contra este grupo armado ilegal se desarrollan “de forma sostenida, contrarrestando ataques con drones adaptados con artefactos explosivos con los cuales pretenden atentar contra la vida e integridad de la población civil de esta región y miembros de la Fuerza Pública”.

El ELN se atribuyó el ataque a helicóptero en Amalfi

El jueves 4 de septiembre, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, se adjudicó el atentado contra helicóptero de la Policía Nacional en Amalfi, Antioquia, en el cual murieron 13 uniformados.

Por medio de un video, el grupo guerrillero aseguró que el helicóptero fue derribado durante un enfrentamiento directo con unidades del frente de guerra ‘Darío Ramírez Castro’, lo que contradice la versión oficial del Gobierno.

En el mismo video, que describen como “parte de victorias”, reportaron la muerte de un militar, siete heridos de las Fuerzas Militares y la muerte de 18 miembros de “otros grupos criminales” junto con 31 heridos.

Hay que recordar que en días pasados el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, así como el director de la Policía Nacional, Carlos Fernando Triana Beltrán, aseguraron que los responsables de dicho atentado eran las disidencias de alias Calarcá.