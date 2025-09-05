El Ejército de Liberación Nacional, ELN, difundió en las últimas horas varios videos de nuevas pruebas de supervivencia de los cuatro funcionarios de la Dijin y CTI de la Fiscalía General de la Nación que fueron secuestrados en el departamento de Arauca.

Las grabaciones, que tienen fecha del 31 de agosto de 2025, muestran a las cuatro personas dirigiéndose al presidente Gustavo Petro, a la fiscal general Luz Adriana Camargo y organismos de la ONU, la OEA, la iglesia católica y la Defensoría del Pueblo para que intervengan para su liberación.

En las imágenes aparecen los dos agentes de la DIJÍN, Yordy Fabián Pérez Mendoza y Frankesley Hoyos Murcia, secuestrados el 20 de julio de 2025 en la vía que conecta Tame con Arauca capital; y a los dos funcionarios de la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, quienes fueron retenidos el 8 de mayo de 2025 en el municipio de Fortul, también en Arauca.

“Que se abran las puertas rápido para que esta liberación se dé prontamente, que se reúnan lo más pronto posible con el Gobierno. También quiero decirle a la fiscal general de la nación que agilice, agilice esta gestión al gobierno de Gustavo Petro”, se le escucha decir a López Estrada.

López Estrada también envía un mensaje a su esposa y a su hijo, reconociendo el esfuerzo de su familia ante la Fiscalía y pidiendo que cuiden de su hijo durante su ausencia. Por su parte, Frankesley Hoyos Murcia expresa palabras de afecto a sus padres, esposa e hijos, asegurando que espera regresar pronto.

“De igual manera, eh, solicito al señor, eh, ministro de la Defensa Nacional y a las fuerzas militares de Colombia no realizar ningún, eh, ninguna, eh, intento de, de, de rescate, ninguna operación militar, ya que pone en riesgo nuestra vida. Eh, también, eh, quiero enviarles un saludo muy especial con-- de mucho amor a mis padres... a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, que los amo con todo mi corazón y que ya pronto estaré con ustedes…”, se le escucha decir a Hoyos.