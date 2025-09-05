Un minuto fue lo que les tomó a los criminales detonar el carro bomba frente a la base aérea Marco Fidel Suárez, de la ciudad de Cali, que dejó siete personas muertas y más de 70 heridos. El hecho generó repudio a lo largo y ancho de Colombia pues se configuró como un acto terrorista de autoría de grupos armados que operan en la zona.

Ya han pasado 15 días de aquel fatídico 21 de agosto que cobró la vida de una mujer en estado de embarazo, un menor de 17 años, un joven y un conductor de taxi, algunas de las víctimas del demencial ataque.

Ernesto Guzmán/EFE/ Ernesto Guzmán

El hecho quedó grabado en videos, hasta el momento se conocen dos uno captado desde lo alto de la capital del Valle del Cauca y otro que recientemente ha salido a la luz.

En el segundo se ve el flujo de vehículos por la carrera 8, la que está justo al frente de la entrada de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. De repente un furgón se estaciona sobre un costado de esa vía, 10 segundos después un hombre desciende de él corriendo atravesando el bulevar.

Google Maps Lugar exacto donde se produjo ataque con carro bomba en Cali, sobre la carrera 8 y frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez.

Mientras tanto motocicletas, carros particulares, furgones, camiones y buses transitan por la vía y es justo cuando pasa un taxi que los explosivos son detonados. La onda expansiva es tal que termina por destruir la cámara de seguridad que captó el momento.

Luego de la explosión todo fue confusión y lamentos al ver a las decenas de personas tiradas en el piso, unas ya muertas y otras en grave estado de salud que tuvieron que ser trasladadas a diferentes centros de salud de Cali para su atención.

Fue aproximadamente un minuto lo que les tomó a los autores materiales -presuntamente miembros del Estado Mayor Central, la mayor disidencia y bajo el mando de ‘Iván Mordisco’- ejecutar el ataque, según detalló el general Óscar Gómez, director de la escuela de aviación, días después a Blu Radio.

“El tiempo del semáforo es un minuto que cambia de condición y en ese minuto hicieron lo que hicieron. Afortunadamente no se activó el segundo camión, sino estaríamos hablando de otra manera”, explicó.

Mientras estuvo el semáforo detenido, los perpetradores descendieron de los vehículos para luego encender la mecha de los explosivos y mientras estos tardaban en activarse aprovecharon para huir. Solo uno de ellos logró ser capturado tras la rápida reacción de las autoridades.