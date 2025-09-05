El presidente Gustavo Petro entregó una serie de cifras conseguidas respecto al stand que tiene Colombia en la Feria del Futuro realizada en Osaka, Japón. Desde su cuenta de X, el mandatario aprovechó para revelar lo que sería todo un éxito en ventas durante el evento; sin embargo, lo publicado por el mandatario ha generado polémica porque las cifras son altamente elevadas, sin concordancia incluso con la población actual del país del sol naciente.

El mandatario indicó que han entrado al stand de Colombia 1.300.000 millones de personas y que se han vendido 10 millones de toneladas de lechona en lo que va de la feria.

“Han entrado 1.300.000 millones de personas al stand, se han vendido 700 clases diferentes de productos colombianos; solo en uno: los aguacates, vendimos 11 millones de dólares, en la ronda de negocios de hace dos días, se vendieron 35 millones de dólares.”, escribió.

“El plato más famoso de toda la feria, resultó ser la lechona. Van 10 millones de toneladas de lechona vendida en la feria, con las filas más largas. Es un plato mejor que el sándwich o la hamburguesa, o el perro caliente, para los tiempos modernos del afán en la gran ciudad”, agregó.

He entrado al pabellón de Colombia en la feria del futuro de Osaka, Japón.



Nos criticaron su costo, y ¿saben qué?



Han entrado 1.300.000 millones de personas al estand, se han vendido 700 clases diferentes de productos colombianos; solo en uno: los aguacates, vendimos 11… pic.twitter.com/A8gJLMKyUu — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 5, 2025

Aunque el jefe de Estado no dio detalles, lo que sugiere en primera instancia las cifras es que podría estar en un error en cuanto al número, pues para vender 10 millones de toneladas se necesitarían al menos 200 mil hornos y aproximadamente unas dos mil personas trabajando todo el día.

Por otro lado, en Japón, donde habitan unos 123 millones de habitantes, es imposible que en solo unos días hayan asistido 1.300.000 millones de personas.

Petro aprovechó su publicación hacer críticas contra Anato y Fontur, asegurando que querían vender túnicas wayuu, pero no se logró el aval de estas entidades.

“Quise vender masivamente túnicas wayuu y los señores de Anato y Fontur se opusieron, pero para hacer actos de campaña uribista con dinero público, sí sirven”, publicó.

Presidencia de la República

Criticas a las cifras de Petro

Los números entregados por el mandatario han generado un sin número de reacciones. El partido Centro Democrático afirmó que Petro recurre a “cifras galácticas” para justificar los $8 millones de dólares que costó el stand de Colombia.

“El presidente Petro recurre de nuevo a cifras galácticas inverosímiles. Asegura que en Osaka, Japón, se vendieron 10 millones de toneladas de lechona, como si eso justificara los $8 millones de dólares que costó el stand de Colombia, pagado con dinero de los contribuyentes”, se lee.

“Si fuera verdad, Petro no necesitaría proponer una nueva reforma tributaria: su “lechona milagrosa” sería suficiente para financiar al país. Pero la realidad es que su narrativa económica es pura fantasía... y un lujo muy caro para los colombianos.”, agregó.

El presidente Petro recurre de nuevo a cifras galácticas inverosímiles. Asegura que en Osaka, Japón, se vendieron 10 millones de toneladas de lechona, como si eso justificara los $8 millones de dólares que costó el stand de Colombia, pagado con dinero de los contribuyentes.



Si… — Centro Democrático (@CeDemocratico) September 5, 2025

Asimismo, el economista Germán Ricaurte escribió: “10 millones de toneladas de lechona equivalen al 44% del PIB de Colombia. Es imposible que Petro sea economista si ni sabe escribir ni un número. ¿Estudió en la San José?”.

10 millones de toneladas de lechona equivalen al 44% del PIB de Colombia.



Es imposible que Petro sea economista si ni sabe escribir ni un número. ¿Estudió en la San José? pic.twitter.com/9Ye4iZqL34 — Germán Ricaurte (@german_ricaurte) September 5, 2025

La senadora María Fernanda Cabal también se sumó a los cuestionamientos: “¿De dónde esos disparates en cifras?, ¿“1.300.000 millones” de personas?, ¿Vendidas 10 toneladas de lechona? ¿11 millones de dólares en aguacate? Espero su gobierno nos entregue en los próximos días las cifras discriminadas.”