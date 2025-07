El pasado 17 de julio un turista protagonizó una serie de actos violentos en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena. El episodio quedó registrado en video y fue difundido rápidamente en redes sociales.

Se trata del ciudadano estadounidense Emanuel Hernández, de 42 años, quien ocasionó daños materiales en escritorios, computadores, sillas, cubículos y otros elementos pertenecientes a Migración Colombia.

Ante este hecho violento, el individuo fue detenido por las autoridades y denunciado por la Dirección Regional de Migración Colombia por el delito de daño en bien ajeno.

Por su parte, el pasado sábado la entidad migratoria expulsó a Hernández del país como sanción por su mal comportamiento. El estadounidense explicó al medio Impacto News el por qué se comportó de esa manera.

Hernández aseguró que venía de un largo viaje desde Orlando, Florida, con varios retrasos y, al llegar a Cartagena se encontró con una larga fila y sintió mucho calor, por lo que se quitó la camisa.

En ese momento, según relató, iniciaron los problemas, debido a que funcionarios de Migración Colombia empezaron a grabarlo sin camisa, lo que causó el enojo del estadounidense, quien aseguró que le estaban violando su privacidad.

“Venía de un largo viaje desde Orlando, el viaje fue aplazado dos días y tuve que dormir en un hotel. Luego estuve varias horas en Panamá y, al llegar a Cartagena había una fila muy larga, me sentía mal, tenia mucho calor y, al pasar, tuve el altercado con las personas del aeropuerto”, contó Hernández al medio antes mencionado.

Asimismo, el turista expresó su arrepentimiento por la forma en la que actuó y aseguró que son cosas que pasan pero que no era su intención. Además relató que se siente colombiano.

“No debí reaccionar de esa manera, son cosas que pasan, somos seres humanos. Vengo de una familia buena, trabajo duro en los Estados Unidos, viví en Barranquilla de 9 a 14 años. Me considero colombiano, cometí un error y lo estoy pagando con toda mi alma porque aquí está mi familia ye estoy muy avergonzado con todo el mundo”, relató a Impacto News.

Finalmente, el estadounidense aseguró que lo más duro de la expulsión de Colombia es dejar de ver a sus padres por 10 años que dura la sanción.

“Lo que más me duele es no volver a mis padres en Colombia por 10 años. Eso es lo que más me duele, mi familia, mi papá es un señor mayor, yo quiero venir a verlo más a menudo", indicó el extranjero", agregó en la entrevista.