Con la entrada del Sol en Leo este 21 de julio, comienza una temporada que, según Mhoni Vidente, se caracteriza por la búsqueda del bienestar, la mejora económica y la oportunidad de tomar decisiones importantes con claridad.

En su tradicional mensaje semanal, la astróloga cubana explicó: “Esta semana van a ser las predicciones, sobre todo en cuestiones de qué viene de regalo de Dios para cada signo, qué oportunidades nuevas tenemos en cuestiones de trabajo o sorpresas económicas”.

La semana inicia con una invitación a actuar con intención. Mhoni fue clara al decir: “Hay que buscar la prosperidad, hay que buscar el beneficio, hay que buscar el vivir bien, saludable y disfrutar el día a día”, enfatizando en que el dinero, lejos de ser un tabú, es una herramienta que puede aliviar la vida cotidiana.

Aries

Para Aries, la carta del Mundo señala un periodo de conexiones importantes, especialmente con personas influyentes. Se recomienda evitar discusiones innecesarias y canalizar la energía en proyectos concretos.

“El que se enoja, pierde”, recordó Mhoni al hablar del control emocional que se debe cultivar esta semana. También insistió en cuidar la salud: “Camina mucho, toma mucha agua, líquido y deja la sal y vas a tener una vida muy buena”.

Tauro

Tauro recibe la carta del Juicio y una advertencia: “No peques de confiada ni de confiado”, comentó la vidente, señalando que hay que mantener límites claros, especialmente en el entorno laboral. A nivel financiero, predice ingresos rápidos y nuevas oportunidades. El lunes es su mejor día, y su salud bucal debe ser atendida.

Géminis

Géminis está bajo la influencia del Emperador. Mhoni fue directa: “Todo lo que haces se regresa, bueno o malo”, por lo que recomendó actuar con serenidad y no dejarse llevar por impulsos. También sugiere reconectar con seres queridos: “No estás huérfana ni huérfano, Géminis. Vete a visitar a los abuelitos, a los padres, a los hermanos”.

Cáncer

Para Cáncer, la carta del Sol ilumina un periodo favorable: regalos atrasados, premios laborales y mejoras personales. Mhoni fue enfática al decir: “Hay que vivir tranquilamente, hay que pensar en positivo”. También instó a cerrar ciclos del pasado para poder avanzar: “Quédate nada más con los buenos recuerdos y hasta allí”.

Leo

Leo, cuyo ciclo solar comienza hoy, recibe la carta del Carruaje. Mhoni animó a los nacidos bajo este signo a aprovechar esta temporada con una actitud renovada: “No te detengas, no tengas miedo y sigue avanzando”. También les aconsejó celebrar su cumpleaños con intención: “Cuando cumplas años, se prende una veladora roja o blanca. Se reza un Padre Nuestro, un Ave María y se pone mucho perfume nuevo”.

Virgo

Virgo se ve representado por la carta del Mago. Según la astróloga, es una semana para resolver asuntos burocráticos y pensar en su salud digestiva. “Ya no comas tanto picante ni alcohol”, fue su consejo directo. A nivel emocional, alentó a Virgo a dejar atrás el orgullo para fortalecer las relaciones de pareja.

Libra

En cuanto a Libra, la Rueda de la Fortuna anticipa buenas noticias. “Ese mensaje que estabas esperando en esta semana se va a dar”, aseguró Mhoni, refiriéndose a posibles comunicaciones laborales o sentimentales. También recomendó cuidar los riñones y dejar el cigarrillo si se fuma.

Escorpio

Escorpio recibe la carta del Juicio, símbolo de crecimiento económico y sanación. La advertencia de la semana fue clara: “Cuídate de los enemigos ocultos, que son los que están más cerca de ti”. También recomendó rezar al arcángel Rafael para superar problemas de salud y limpiar energías negativas.

Sagitario

Sagitario, con la carta de la Torre, entra en una etapa de renovación profesional. “Cómprate un espejo, compra muebles para la casa. Vive mejor”, sugirió Mhoni, haciendo énfasis en mejorar el entorno personal. También alertó sobre el desgaste físico y la importancia de cuidar la espalda.

Capricorno

Capricornio recibe la carta de la Templanza, indicando el fin de un ciclo. Mhoni llamó a la reflexión: “Recuerda, estás atravesando por momentos importantes para ayudar a tu familia, porque eres uno de los pilares de tu casa”. Además, aconsejó estar alerta a temas virales y cuidar la salud respiratoria.

Acuario

Acuario se ve impulsado por el As de Bastos. Es momento de asumir nuevos retos, dejar la zona de confort y cortar con lo que ya no aporta. Mhoni recordó: “Lo que es para ti nadie te lo quita y lo que no es tuyo nunca se quedó”. El lunes es su mejor día, ideal para iniciar planes de crecimiento personal o profesional.

Piscis

Por último, Piscis aparece ligado a la carta del Loco, que simboliza renovación y sorpresas económicas. “Esto es actividad total. Yo puedo, yo quiero y yo deseo”, expresó Mhoni como mantra para los piscianos esta semana. También instó a dejar atrás el miedo y los pensamientos limitantes para abrazar nuevas oportunidades.

Con este panorama astrológico, Mhoni Vidente concluyó su intervención con una invitación general a todos los signos: “Aprovechen, compren una casita, un terrenito, pongan un local, empiecen a vender, a hacer cosas productivas que eso les va a generar mucha abundancia”.