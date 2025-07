Deicy Johanna Zapata, una trabajadora vinculada desde hace más de un año a una tienda D1 en el municipio de Ituango, Antioquia, denunció públicamente una serie de presuntas vulneraciones a sus derechos laborales, lo que llevó al Ministerio del Trabajo a iniciar una investigación para establecer posibles incumplimientos de la normatividad vigente por parte de la empresa.

A través de dos videos publicados esta semana, Zapata relató situaciones que, según ella, ponen en riesgo su salud y la de su hija menor. En el primero, fechado el 18 de julio, narra un accidente ocurrido el pasado 30 de mayo mientras organizaba productos en el punto de venta. Una estiba con jabón cayó sobre su mano, atrapándole un dedo. Aunque comunicó el incidente a su superior inmediato, no recibió atención adecuada y continuó su jornada con dolor.

Posteriormente, el 6 de junio, fue valorada en una EPS donde se le diagnosticó fractura y laceración en el dedo afectado. “En vez de mejorar, empeora, y producto de ello me ha dado fiebre, dolor y cambia de color. La ARL lo tomó como accidente común. No he recibido apoyo ni de la ARL ni de la empresa”, afirmó. Según su testimonio, un médico le advirtió que existe riesgo de amputación debido a la falta de tratamiento oportuno.

Desde el #MinTrabajo ejercemos nuestra obligación de inspección, vigilancia y control para que se respeten los derechos laborales. pic.twitter.com/AobTzrSxgD — MinTrabajo (@MintrabajoCol) July 19, 2025

La segunda denuncia tiene que ver con su situación como madre lactante. Zapata asegura que su hija, de nueve meses, tiene una cardiopatía congénita y requiere ser alimentada con leche materna con frecuencia. Sin embargo, sostiene que en su lugar de trabajo no le han garantizado los espacios necesarios para ello.

“Mi niña requiere que la alimente de seno cada hora y no me están dando el espacio”, dijo, explicando que, en lugar de brindarle los tiempos requeridos por ley, solo le suman una hora adicional a su jornada sin permitirle pausas efectivas para la lactancia.

Además, manifestó sentirse presionada por parte de sus superiores tras las quejas formales presentadas. “El jefe de zona me llamó al celular de un compañero y me dijo que me evitara malos procesos, que no quería hacer un mal proceso conmigo ni con nadie, y que dejara de estar poniendo quejas”, afirmó.

Deicy Johana Zapata denunció que D1 le vulneró sus derechos como trabajadora y madre lactante, pues no permitieron que lacte a su bebé de 9 meses continuamente como lo requiere su condición médica al presentar desnutrición y una cardiopatía congénita. Así como no le brindaron… pic.twitter.com/sZajYiaWwF — Alejo TORO (@AlejoToroAnt) July 19, 2025

Tras conocerse los videos, el Ministerio del Trabajo emitió un comunicado en el que confirmó que la trabajadora interpuso una queja formal y se encuentra bajo protección como denunciante.

“Hacemos un llamado a que se garanticen condiciones de trabajo decente y digno para Deicy Zapata, quien viene denunciando hechos de violencia y hostigamiento, en razón a su condición de madre lactante, y por haber sufrido un accidente de trabajo que no ha recibido atención adecuada”, expresó el ministro Antonio Sanguino.

El jefe de la cartera también exigió a Tiendas D1 y a la ARL Seguros Bolívar que “cumplan con lo establecido en el Sistema de Riesgos Laborales y garanticen la salud y seguridad de esta trabajadora”.

🇨🇴 El #MinTrabajo abrió investigación tras la denuncia de Deicy Johana Zapata, trabajadora y madre lactante en D1 Ituango, por vulneración a sus derechos laborales y de salud. pic.twitter.com/lf9Igj4Vx2 — MinTrabajo (@MintrabajoCol) July 19, 2025

Este caso se da en un contexto de investigaciones más amplias que el Ministerio ha venido realizando en torno a la cadena de supermercados.

El pasado 14 de julio, la entidad reveló hallazgos preocupantes tras inspeccionar 263 tiendas y seis centros de distribución de D1 en todo el país, entre ellos presuntas irregularidades en contratación, jornadas laborales, condiciones de salud y seguridad en el trabajo, así como la falta de salas de lactancia en la mayoría de los puntos visitados.