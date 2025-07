Una nueva masacre se registró en el país en las últimas horas. Cuatro hombres fueron atacados a bala en Yondó, Antioquia, tres de ellos murieron y otro sobrevivió.

El hecho se presentó el jueves 17 de julio en la vía entre Yondó y Puerto Berrío, en el Magdalena Medio antioqueño. Los cuerpos fueron encontrados por uno de los comerciantes que usa el tramo, alertando a las autoridades.

Uno de los hombres logró sobrevivir al ataque a bala y fue trasladado de urgencia al Hospital Héctor Abad Gómez. Mientras tantos, las autoridades hicieron el levantamiento de los otros tres cadáveres para empezar las investigaciones correspondientes.

Los tres fallecidos aún no han sido identificados y los vecinos de la zona aseguraron no tener conocimiento de quiénes son.

Hasta el momento no se manejan hipótesis sobre este caso, pero no se descarta que tenga que ver con una confrontación entre estructuras criminales, pues esta misma semana se registró el homicidio de Ever Rendón, conocido como Botija, en la vereda Puerto Argentina.

Yerson Ariza, alcalde de Yondó, ha expresado la necesidad de la vigilancia del Ejército y la Policía en la zona ante la presencia de bandas criminales que limitan el tránsito de personas y vehículos después de las 6:00 de la tarde.

Hay que recordar que alrededor de esta zona hay disputas entre el Clan del Golfo y el ELN, por tratarse de un corredor que permite el tránsito entre Santander, el sur de Bolívar y todo el Magdalena medio antioqueño.