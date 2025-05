Tatiana Hernández, la estudiante de medicina que se encuentra desaparecida desde el pasado 13 de abril en la ciudad de Cartagena, se acaba de ganar una beca para estudiar en España, según revelaron sus padres, visiblemente conmovidos en medio del dolor por la trágica situación que sufren como familia.

Se trata de una noticia que la universitaria de 23 años llevaba esperando un tiempo. El padre de Tatiana, Carlos Hernández, dijo en ‘Noticias Caracol’ que ella misma se había postulado a la beca, por lo que estaría muy feliz de saber que logró ganar un cupo.

Sin embargo, la difícil situación que vive la familia por cuenta de la desaparición de Tatiana no permite sentir alegría completa por este logro. Pero el padre de la joven quiso contarlo en una entrevista con la esperanza de que su hija se entere.

“Quiero decirte que nos avisaron de la Universidad Nueva Granada, que te acabas de ganar una beca en España, para estudiar allá. La solicitud que tú pasaste, la pasaste mi negra”, expresó Carlos Hernández en ‘Noticias Caracol’.

Sin perder la esperanza de que su hija sean encontrada viva, le envió un conmovedor mensaje a través de las cámaras.

“Tú vas a volver y te vas a ir para allá, porque te ganaste esa beca“, sostuvo.

Mamá de Tatiana Hernández hizo un fuerte llamado a la fiscal Luz Adriana Camargo

En días pasados Lucy Díaz, madre de Tatiana, levantó su voz para hacer un llamado a las personas que pueden tenerla secuestrada, ya que desde el Domingo de Ramos no se tiene rastro de la estudiante de medicina, quien salió del Hospital Naval a eso de las 4:40 p.m. para dirigirse a los espolones frente al mar Caribe, un sector cercano al antiguo restaurante Café del Mar sobre la avenida Santander.

“A las personas que en este momento tienen a Tatiana, les pido que le den libertad, le abran simplemente una puerta, le muestren una luz, que yo sé que Tatiana sale y busca ayuda para encontrar a la familia. No me le hagan daño, ella no merece estar pasando por esta situación”, dijo la mujer en un video compartido en redes sociales.

Además, la mujer hizo un llamado la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para que le ayude a encontrar a la joven, oriunda de Bogotá.

“Le pido de corazón que como mujer, no sé si es madre, me ayude a encontrar a mi hija, ordenando, por medio de sus delegados, una búsqueda física. Sé que las autoridades han estado trabajando en cuanto a la investigación, pero en la parte de la búsqueda física, no sé cómo lo estén haciendo y, por eso, recurro a la doctora”, manifestó.

Interpol emitió circular amarilla

Con esta alerta, emitida en casos de secuestro o desapariciones, las autoridades buscan ampliar a nivel internacional las probabilidades de localizar a la universitaria oriunda de Bogotá.

En la notificación se informa que Tatiana tiene en su cuerpo varios tatuajes: uno en el brazo izquierdo conformados por dos huellas; otro en el antebrazo derecho, en el que se puede leer la frase que dice “Residencia”; y en el abdomen tiene otro dibujo de una estrella.

Además, indican que la joven tiene 23 años, mide 1.65 metros, color de cabello castaño y ojos castaño claro.