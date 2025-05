Las manecillas del reloj continúan marcando el tiempo que lleva desaparecida Tatiana Hernández, la estudiante de Medicina desaparecida desde pasado 13 de abril en la ciudad de Cartagena. A pesar de las investigaciones adelantadas por las autoridades, los registros de cámaras de video, y las versiones de testigos, aún no se tiene pista del paradero de la joven bogotana.

Leer más: Seis personas más participaron en el transfeminicidio de Sara Millerey: Fiscalía

Ahora, el abogado de la familia Hernández Díaz, Antonio Hernández, reveló detalles de una investigación privada que también trabaja al mismo tiempo que las autoridades, con el propósito de encontrar nuevas pesquisas en el caso.

De acuerdo con el representante de la familia, en la investigación privada se planteó como hipótesis que la universitaria de 23 años estaría en manos de terceros.

Asimismo el abogado descartó la posibilidad que Tatiana se haya lanzado al mar.

Le puede interesar: Luchamos para que no quedara en la impunidad: padre de Sofía Delgado tras condena a Brayan Campo

“No creo que se haya ahogado o suicidado allí hay otra hipótesis más fuerte. A las autoridades pedimos que por favor aceleren su gestión como tal cumpliendo con el deber constitucional de lograr ubicar a Tatiana Hernández Díaz.”, dijo en diálogo con ‘Caracol radio’.

Además, envió un contundente mensaje a las personas que supuestamente tendrían retenida a la estudiante que fue vista por última vez por sus compañeros, cuando salió del Hospital Naval de Bocagrande, en la capital de Bolívar.

“Les mando un aviso a las personas que la tienen y es que los vamos a encontrar tarde que temprano. En mi experiencia yo considero que la tienen retenida entonces vamos a ver cómo continúan las investigaciones”, agregó.

Asimismo, solicitó a la Fiscalía agilizar las investigaciones, pues considera que avanza a paso lento.

No olvide leer: Universidad Nacional investiga denuncias de violencia sexual durante alojamiento de comunidades indígenas en su campus

“Solicitamos pronta agilización a la investigación y se den las capturas pertinentes. Entendemos que la fiscalía está recargada de trabajo, pero en realidad consideramos que hay una gestión bastante corta frente al escenario como tal”, sostuvo.

Por último, el jurista aseguró que gestionara ayuda de investigadores internacionales.

“Estoy preparando varios memoriales en ese sentido para solicitar las ayudas internacionales, específicamente de investigadores de Estados Unidos”, concluyó.

Lea acá: Un infante de Marina murió en combates con el Clan del Golfo

Mamá de Tatiana Hernández hizo un fuerte llamado a la fiscal Luz Adriana Camargo

Lucy Díaz, madre de Tatiana, levantó su voz para hacer un llamado a las personas que pueden llegar a mantener secuestrada, ya que desde el pasado 13 de abril, Domingo de Ramos, no se tiene rastro de la estudiante de Medicina, quien salió del Hospital Naval a eso de las 4:40 p.m. para dirigirse hasta los espolones frente al mar Caribe, un sector cercano al antiguo restaurante Café del Mar sobre la avenida Santander.

“A las personas que en este momento tienen a Tatiana, les pido que le den libertad, le abran simplemente una puerta, le muestren una luz, que yo sé que Tatiana sale y busca ayuda para encontrar a la familia. No me le hagan daño, ella no merece estar pasando por esta situación”, dijo la mujer en un video compartido en redes sociales.

Además, la mujer hizo un llamado la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para que le ayude a encontrar a la joven, oriunda de Bogotá.

Lea también: Cancillería aclara que periodistas colombianas no estaban en la Flotilla atacada con drones cerca a Malta

“Le pido de corazón que como mujer, no sé si es madre, me ayude a encontrar a mi hija, ordenando, por medio de sus delegados, una búsqueda física. Sé que las autoridades han estado trabajando en cuanto a la investigación, pero en la parte de la búsqueda física, no sé cómo lo estén haciendo y, por eso, recurro a la doctora”, manifestó.

Días antes, el padre de la universitaria, Carlos Hernández, reveló las hipótesis que se tejen sobre caso de desaparición. En diálogo con ‘El Tiempo’, el progenitor indicó que existen tres móviles que están siendo investigados por las autoridades: secuestro, hostigamiento o suministro de drogas, las cuales hoy por hoy la mantengan deambulando por las calles de Cartagena.

Además, Hernández manifestó que la familia ha recibido una serie de llamadas en las que le exigen dinero para obtener pruebas de supervivencia de Tatiana.

No olvide leer: Presidente de la Corte Constitucional expone los argumentos para oponerse a la conmoción interior en el Catatumbo

“Nos han llamado a decirnos que para enviar pruebas de supervivencia debemos consignar dinero”, dijo al medio capitalino.

Sin embargo, al preguntarle a los supuestos captores por los tatuajes que su hija tiene en el cuerpo, inmediatamente cortaron la llamada extorsiva.

Por su parte, entregó detalles sobre los dos sujetos con los que se vio a Tatiana por última vez, según la versión de un empleado de la empresa de aseo que presenció el hecho.

Lea aquí: Asesinan a un subintendente de la Policía en Sopetrán, Antioquia

“Ya se estableció que uno de ellos es un hombre adulto, de barba y el otro un sujeto delgado moreno, que llevaba camiseta azul y gafas. Es posible que la estuvieran esperando porque ella salía a tomar aire fresco y a correr a esa zona por las tardes”, expresó.

Ante este caso, investigadores de la Fiscalía trabajan para inspeccionar el teléfono celular de Tatiana, el cual quedó olvidado en los espolones donde fue vista con vida por última vez, para conocer el registro de llamadas y mensajes que recibió antes de desaparecer.

“Las autoridades nos han dicho que se puede tratar de llamadas desde cárceles del país, que buscan obtener dinero con la desaparición de mi hija”, explicó el padre de la estudiante en entrevista con ‘El Tiempo’.

Interpol emite circular amarilla

Con esta alerta, emitida en casos de secuestro o desapariciones, las autoridades buscan ampliar a nivel internacional las probabilidades de localizar a la universitaria oriunda de Bogotá.

En la notificación se informa que Tatiana tiene en su cuerpo varios tatuajes: uno en el brazo izquierdo conformados por dos huellas; otro en el antebrazo derecho, en el que se puede leer la frase que dice “Residencia”; y en el abdomen tiene otro dibujo de una estrella.

Además, indican que la joven tiene 23 años, mide 1.65 metros, color de cabello castaño y ojos castaño claro.