Desde el pasado Domingo de Ramos 13 de abril, las autoridades y familiares están en la búsqueda de la estudiante de Medicina, Tatiana Hernández, de quien no se tiene rastro desde que salió del Hospital Naval en Bocagrande, en Cartagena (Bolívar).

Con el paso de los días se han conocido nuevos detalles en torno al caso que ha conmocionado a toda la población Cartagenera, pues recientemente salió a luz el testimonio de un supuesto testigo, quien la había visto por última vez con vida, cuando se encontraba sentada en los espolones frente al mar, mismo lugar en el que también fue captada por un turista que grababa su llegada a la capital de Bolívar.

Ahora el padre de la universitaria, Carlos Hernández, reveló las hipótesis que se tejen sobre caso de desaparición. En diálogo con ‘El Tiempo’, el progenitor indicó que existen tres móviles que están siendo investigados por las autoridades: secuestro, hostigamiento o suministro de drogas, las cuales hoy por hoy la mantengan deambulando por las calles de Cartagena.

Además, Hernández manifestó que la familia ha recibido una serie de llamadas en las que le exigen dinero para obtener pruebas de supervivencia de Tatiana.

“Nos han llamado a decirnos que para enviar pruebas de supervivencia debemos consignar dinero”, dijo al medio capitalino.

Sin embargo, al preguntarle a los supuestos captores por los tatuajes que su hija tiene en el cuerpo, inmediatamente cortaron la llamada extorsiva.

“Las autoridades nos han dicho que se puede tratar de llamadas desde cárceles del país, que buscan obtener dinero con la desaparición de mi hija”, explicó el padre de la estudiante en entrevista con ‘El Tiempo’.

Por su parte, entregó detalles sobre los dos sujetos con los que se vio a Tatiana por última vez, según la versión de un empleado de la empresa de aseo que presenció el hecho.

“Ya se estableció que uno de ellos es un hombre adulto, de barba y el otro un sujeto delgado moreno, que llevaba camiseta azul y gafas. Es posible que la estuvieran esperando porque ella salía a tomar aire fresco y a correr a esa zona por las tardes”, expresó.

Ante este caso, investigadores de la Fiscalía trabajan para inspeccionar el teléfono celular de Tatiana, el cual quedó olvidado en los espolones donde fue vista con vida por última vez, para conocer el registro de llamadas y mensajes que recibió antes de desaparecer.

Testimonio sobre Tatiana Hernández

Un empleado de la empresa de aseo de la capital de Bolívar logró ver a la joven cuando se encontraba sentada en los espolones, hecho que le llamó mucho la atención, pues manifestó que en su rostro notaba tristeza.

De acuerdo con información revelada por ‘El Tiempo’, el trabajador habría aportado información crucial para reconstruir el caso de Tatiana Hernández.

“Ella llegó, eran las cuatro y cuarenta. Lo recuerdo bien porque siempre estoy pendiente de la hora mientras trabajo. Uno, cuando barre, ve todo lo que pasa a su alrededor”, inició relatando el sujeto, quien reconstruyó pieza a pieza lo que logró presenciar ese Domingo de Ramos.

El hombre inició su declaración especificando que la estudiante cruzó la calle hacia el otro andén y se sentó sola en unas piedras.

“Se veía triste. Uno se da cuenta. Había algo en su expresión, en su forma de sentarse, como si estuviera cargando algo por dentro”, publicó el medio capitalino.

Sin embargo, pasados 20 minutos hasta el lugar arribó un hombre, de tez blanca y barba abundante, quien se sentó a hablar con Tatiana aproximadamente por 45 minutos.

“Él se sienta donde ella estaba. Entonces ella se mueve a la piedra del frente. Quedaron frente a frente, hablando. Ella incluso se rio con él en un par de ocasiones. Pero esa tristeza no se le quitó del todo”, comentó el testigo.

Asimismo, reveló un detalle que calificó como “raro” en medio de la conversación entre la estudiante y el misterioso sujeto.

“Había algo raro. No era solo la conversación. Era el ambiente. Mientras ellos hablaban, había otro hombre más, parado a cierta distancia. Estaba observando. Eso fue lo que más me desconcertó”, indicó, según lo revelado por ‘El Tiempo’.

El trabajador recalcó que el segundo hombre solamente fue un espectador, pues nunca se acercó ni se involucró en la conversación.

“No era que pasaba por ahí. Estaba quieto, mirando. No se movía. Yo lo vi bien. Estuvo ahí un buen rato. Y cuando la pareja terminó de hablar, ese hombre también se fue caminando, como siguiéndolos desde lejos”.

Según el relato, tras varios minutos de conversación, Tatiana y el sujeto abandonaron el lugar de manera tranquila.

“Ella se fue caminando. No se subió a ningún carro. No la obligaron. Se fue por su propia cuenta. Pero claro, uno no sabe qué pasó después”, agregó.

Procuraduría solicita información

La Procuraduría General de la Nación solicitó información sobre las acciones emprendidas por la desaparición de Tatiana Hernández.

A través de un comunicado emitido, la Procuraduría solicitó al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, un informe detallado de las actuaciones desplegadas por la administración distrital a raíz de la desaparición de la estudiante de medicina.

“En desarrollo de una actuación preventiva iniciada por ese hecho, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartagena solicitó al mandatario local esa información con el propósito de hacer un acompañamiento permanente a las acciones que desde la institucionalidad se están adelantando para ubicar a la joven”, se lee en el comunicado.

Así mismo, se conoció que el Ministerio Público pidió también un reporte sobre las medidas de apoyo brindadas a la familia de la estudiante y, además, la misma comunicación fue enviada al comandante de la Policía Metropolitana del distrito, coronel Gélver Peña.

Por el momento, los familiares y allegados a la joven se encuentran a la espera de más información que permita dar con su paradero. Las personas que tengan información que pueda ayudar a dar con el paradero de Tatiana pueden enviar información veraz a los números: 123 de la Policía Nacional; 3214732045 Centro Automático de Despacho y 322 5072370 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.