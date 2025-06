El caso de Tatiana Hernández, la joven bogotana que desapareció en Cartagena el pasado 13 de abril, tiene conmocionado a todo el país, pues es un verdadero misterio lo que pudo haberle ocurrido a la estudiante de medicina.

En la noche de ese día, se le perdió el rastro a la joven, quien fue vista por última vez al salir del Hospital Naval de Cartagena, centro médico en el que desarrollaba su año de internado.

Las autoridades locales y nacionales han agotado todos los recursos para dar con su paradero, han utilizado testimonios de sus familiares, amigos y ciudadanos que han asegurado haberla visto en los espolones de la avenida Santander, una zona costera de la capital bolivarense.

Incluso fue buscada con equipos sistematizados bajo el mar, a ciertos kilómetros a la redonda y no fue posible hallar su cuerpo ni señales de que haya sido arrojada al gua. Por lo que la incertidumbre mantiene apoderada a la familia de la joven.

Ahora, tras cumplirse 50 días desaparecida, se añadió una nueva testigo a la investigación, la cual fue nombrada por la madre de Tatiana, Lucy Díaz, en entrevista con Citytv. La mujer señaló que una artesana cartagenera aseguró haber visto a su hija el mismo día de su desaparición, el 13 de abril, aproximadamente a las 10 de la noche.

Según contó Díaz, la mujer mencionó que divisó a Tatiana, y le describió justo la ropa que llevaba ese día que desapareció, en el centro histórico de Cartagena corriendo como si la estuviesen persiguiendo, o si ella estuviera buscando a alguien.

“Me aseguró que el día domingo 13 de abril vio a Tatiana sobre las 10 o 10:30 de la noche, que iba corriendo hacia el ‘Reloj’, miraba como hacia los lados, como si alguien la estuviera persiguiendo o estuviera buscando a alguien, pero como muy afanada”, añadió la madre.

Contó además al medio antes mencionado que: “Esta declaración yo se la había dado a la Fiscalía hace más de 25 días porque a mí me habían dicho que había una persona en ese sector que tenía conocimiento de haber visto a Tatiana. Por eso yo personalmente le hice el seguimiento hasta que busqué, busqué y la semana pasada la encontré”.

Pronunciamiento del alcalde de Cartagena

Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, indicó este viernes en entrevista con La FM, que pese a las intensas búsquedas aún no han logrado dar con el paradero de la joven bogotana, y tristemente señaló que podría ser un caso de trata de personas.

“Nosotros pusimos a disposición 200 millones de pesos como recompensa, realizamos varios consejos de seguridad y buscamos apoyo tecnológico para intentar dar con su paradero”, enfatizó.

El mandatario local se refirió a la búsqueda en el mar y mencionó que “vinieron, hicieron el trabajo y es un misterio. No encontramos ningún rastro o señal de que Tatiana esté en el mar”, y reiteró que hasta este 6 de junio “no hay ningún tipo de información”.

Sobre la hipótesis de un posible rapto para luego ser víctima de trata de personas, el alcalde dijo: “No se puede descartar nada”, y añadió que: "Ahora, tampoco es cierto que hay una estructura asentada raptando niñas de la ciudad. Hay casos... Por ejemplo, aquí hay un caso muy famoso de una niña del corregimiento Punta Canoa. Es Alexandrith, por cuya desaparición ya hay una persona condenada a 40 años. Y de ese caso sabemos que posiblemente está viva en otro país. Eso es esclavitud moderna”, añadió a La FM.

Turbay reiteró que no se ha ‘bajado la guardia’ y que la búsqueda sigue incesante. “Es fuerte lo que voy a decir, Tatiana no es una niña. Tiene más de 22 años y estaba haciendo su internado en el Hospital Naval. El perfil no corresponde a las víctimas usuales de trata (de personas), según los investigadores, pero nada se puede afirmar con certeza hasta tener resultados concluyentes. Pero, nada se puede descartar. (...) Yo espero tener buenas noticias para la familia de Tatiana y que ella pueda regresar viva al seno de su hogar”, mencionó.