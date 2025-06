La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó de la apertura de una indagación preliminar en el ámbito disciplinario para esclarecer el incidente ocurrido recientemente en el barrio Los Manantiales del municipio de Soledad y en el que se vio envuelto el exjugador de Junior Jamerson Rentería, ahora creador de contenido para redes sociales.

En distintas plataformas digitales empezaron a circular en las últimas horas unas imágenes en las que se veía a Rentería y a uniformados en forcejeos, los cuales terminaron con su detención luego del uso de una pistola Taser.

Según relato el de testigos, los hechos ocurrieron alrededor de las 2:00 p. m. de este jueves 5 de junio, cuando el exjugador y un grupo de aproximadamente ocho creadores de contenido se encontraban reunidos en el parque Las Flores del barrio Los Manantiales. En medio de un supuesto disturbio que ocurría en otro sector cercano, varios policías llegaron al lugar y comenzaron a requisar a los presentes.

“Nosotros no teníamos nada que ver con la pelea, solo nos estábamos riendo por lo que pasaba a lo lejos. Aun así, llegaron los policías y empezaron a requisarnos. Yo me alcé la camisa, colaboré, pero el trato fue grosero desde el principio”, afirmó Rentería, quien dialogó con este medio.

Tras su detención y traslado a una estación el ahora creador de contenidos para redes señaló que también fue maltratado verbalmente.

“He aceptado requisas antes, no me niego si se hace con respeto. Pero esta vez me señalaron, me requisaron solo a mí y terminaron agrediéndome sin razón. Esto no puede seguir pasando”, concluyó.

Ante lo ocurrido, a través de un comunicado, la institución armada detalló que “los uniformados realizaron un procedimiento de registro a personas. Durante la intervención, un ciudadano se encontraba en alto grado de exaltación, negándose y desacatando la orden de policía, con resistencia física al procedimiento”.

Y que en el marco del mismo, “esta persona fue conducida a la Unidad de Convivencia y Justicia (UCJ), en aplicación de una medida correctiva contemplada en el artículo 27, numeral 1, de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.

Finalmente la Policía Metropolitana de Barranquilla hizo un llamado a la ciudadanía para que acate con respeto y disposición las instrucciones impartidas por las autoridades, en el marco del cumplimiento de la ley y la preservación de la convivencia.

Por otro lado, Rentería no descartó interponer la queja en el Comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla.