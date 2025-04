La desaparición de Tatiana Hernández sigue a la espera de respuestas. Tras más de diez días sin tener noticias de la joven bogotana en la ciudad de Cartagena, sus familiares mantienen la esperanza de encontrarla con vida. Esta vez, durante una caminata realizada en la capital bolivarense para pedir su regreso, David Espitia, novio de la joven, se pronunció públicamente por primera vez desde la desaparición.

“Yo lo único que espero en este momento es que, donde sea que esté ella... porque yo sé que ella está... No está bien, pero está en algún lado, y está viva”, expresó Espitia con voz entrecortada ante los medios de comunicación. El joven añadió que su único deseo es que Tatiana regrese a casa pronto y “en las mejores condiciones posibles”.

Le recomendamos: “No se sabe si le habrán cambiado el color del cabello o la ropa”: papá de Tatiana Hernández, estudiante de Medicina desaparecida en Cartagena

Por su parte, Lucy Díaz, madre de Tatiana, manifestó su convicción de que su hija se encuentra retenida en algún lugar. “Pido que se pongan la mano en el corazón y le abran las puertas del lugar donde se encuentra Tatiana, porque sé que está encerrada en algún sitio. Ábranle las puertas”, suplicó durante la marcha.

La última imagen de Tatiana fue captada por cámaras de seguridad cuando estaba sentada en los espolones frente al mar Caribe después de salir del Hospital Naval en Bocagrande, donde realizaba su internado. El video, revelado por EL TIEMPO, la muestra aparentemente observando el atardecer.

Carlos Hernández, padre de la joven, indicó que el CTI realiza las investigaciones pertinentes, aunque no han compartido detalles para no entorpecer la búsqueda. También expresó preocupación por la posibilidad de que a Tatiana le hayan cambiado su apariencia: “No se sabe si le habrán cambiado el color del cabello, la ropa (...) Ya es mucho tiempo. No se sabe la apariencia que tenga ahorita”.

Entre las hipótesis que manejan las autoridades, según el alcalde Dumek Turbay, está la posibilidad de que Tatiana haya caído al mar. Sin embargo, ha tomado fuerza el testimonio de un trabajador de aseo que asegura haber visto a la joven conversando durante aproximadamente 40 minutos con un hombre desconocido el día de su desaparición. Según este testigo, un tercer individuo los observaba a distancia.

Le sugerimos leer: Revelan testimonio sobre los últimos momentos de Tatiana Hernández: fue vista conversando con un hombre en los espolones

La Alcaldía de Cartagena ha aumentado a 200 millones de pesos la recompensa por información que conduzca al paradero de Tatiana Hernández. Las autoridades han habilitado varias líneas de comunicación para quien pueda aportar datos sobre el caso: el 123 de la Policía Nacional, el 122 de la Fiscalía, el 3214732045 del Centro Automático de Despacho, el 322 5072370 de la Alcaldía Mayor y el 3233190810 del Distrito.