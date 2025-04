Con el paso de las horas se han conocido nuevos detalles que podrían revelar información importante para esclarecer lo sucedido con Tatiana Hernández, la estudiantes de Medicina que se encuentra desaparecida desde el pasado domingo 13 de abril, en Cartagena, Bolívar.

Leer más: Ofrecen millonaria recompensa para ubicar a Tatiana Hernández, desaparecida en Cartagena

La joven de 23 años, oriunda de Bogotá, fue vista por última vez cuando salió del Hospital Naval de Bocagrande, donde realizaba sus prácticas, a eso de las 4:40 p.m. Luego de esto, sus familiares la reportaron como desaparecida ante las autoridades.

Inicialmente se conoció que la universitaria había manifestado sentirse estresada, por lo cual decidió salir del centro médico y caminar a la avenida Santander para despejarse por unos minutos; sin embargo, no volvió.

Sin embargo, la joven fue captada en video por un transeúnte, quien logró enfocarla cuando se encontraba sentada sola en los espolones frente al mar Caribe, un sector cercano al antiguo restaurante Café del Mar sobre la avenida Santander.

Le puede interesar: Intensifican búsqueda de Tatiana Hernández, la estudiante que desapareció en Cartagena

En las imágenes, tomadas casualmente desde un vehículo en movimiento, se ve a Tatiana contemplando tranquilamente el mar, vestida con un short blanco y una blusa estampada con flores blancas y doradas, coincidiendo con la descripción proporcionada por sus amigos.

Sobre este caso que mantiene en vilo a la comunidad cartagenera, se conoció la versión de un testigo que habría presenciado los últimos minutos en los que la joven fue vista con vida.

Testimonio sobre Tatiana Hernández

Un empleado de la empresa de aseo de la capital de Bolívar logró ver a la joven cuando se encontraba sentada en los espolones, hecho que le llamó mucho la atención, pues manifestó que en su rostro notaba tristeza.

De acuerdo con información revelada por ‘El Tiempo’, el trabajador habría aportado información crucial para reconstruir el caso de Tatiana Hernández.

No olvide leer: “Había expresado sentirse agotada”: Mamá de Tatiana Hernández, joven desaparecida en Cartagena

“Ella llegó, eran las cuatro y cuarenta. Lo recuerdo bien porque siempre estoy pendiente de la hora mientras trabajo. Uno, cuando barre, ve todo lo que pasa a su alrededor”, inició relatando el sujeto, quien reconstruyó pieza a pieza lo que logró presenciar ese Domingo de Ramos.

El hombre inició su declaración especificando que la estudiante cruzó la calle hacia el otro andén y se sentó sola en unas piedras.

“Se veía triste. Uno se da cuenta. Había algo en su expresión, en su forma de sentarse, como si estuviera cargando algo por dentro”, publicó el medio capitalino.

Sin embargo, pasados 20 minutos hasta el lugar arribó un hombre, de tez blanca y barba abundante, quien se sentó a hablar con Tatiana aproximadamente por 45 minutos.

Lea también: “Alguien le hizo algo”: Amigas de joven bogotana desaparecida en Cartagena

“Él se sienta donde ella estaba. Entonces ella se mueve a la piedra del frente. Quedaron frente a frente, hablando. Ella incluso se rio con él en un par de ocasiones. Pero esa tristeza no se le quitó del todo”, comentó el testigo.

Asimismo, reveló un detalle que calificó como “raro” en medio de la conversación entre la estudiante y el misterioso sujeto.

“Había algo raro. No era solo la conversación. Era el ambiente. Mientras ellos hablaban, había otro hombre más, parado a cierta distancia. Estaba observando. Eso fue lo que más me desconcertó”, indicó, según lo revelado por ‘El Tiempo’.

El trabajador recalcó que el segundo hombre solamente fue un espectador, pues nunca se acercó ni se involucró en la conversación.

No olvide leer: Revelan últimas imágenes de estudiante de medicina desaparecida en Cartagena

“No era que pasaba por ahí. Estaba quieto, mirando. No se movía. Yo lo vi bien. Estuvo ahí un buen rato. Y cuando la pareja terminó de hablar, ese hombre también se fue caminando, como siguiéndolos desde lejos”.

Según el relato, tras varios minutos de conversación, Tatiana y el sujeto abandonaron el lugar de manera tranquila.

“Ella se fue caminando. No se subió a ningún carro. No la obligaron. Se fue por su propia cuenta. Pero claro, uno no sabe qué pasó después”, agregó.

Cámara de seguridad inhabilitada desde 2016

Tras la denuncia de desaparición, las autoridades se encuentran adelantando investigaciones y revisando las imágenes captadas por cámaras de seguridad. Precisamente, en el lugar donde fue vista Tatiana se encuentra una de las cámaras pero esta no está activada desde el año 2016, por lo que las labores de búsqueda se han dificultado.

Lea también: Buscan a estudiante de Medicina que desapareció en Cartagena

El general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de Policía Metropolitana de Cartagena, señaló que los trabajos de búsqueda de Tatiana Hernández no han cesado y, por el contrario, se han intensificado con las informaciones que han recibido tanto las autoridades como los padres de la joven bogotana de 23 años de edad.

“Hay una cámara que apunta al sitio, pero lastimosamente está inhabilitada desde el año 2016 y por lo desolado del lugar, la única información real que se tiene es el último video que un turista aportó y es el que nos sirve de guía para ver cuál fue el último lugar donde se pudo observar a Tatiana, el hallazgo del celular por parte de los amigos e igualmente de unos elementos personales en este lugar”, sostuvo el comandante Peña.

Ofrecen millonaria recompensa

Por su parte, a Alcaldía Mayor ofrece una recompensa de 50 millones de pesos por información que conduzca a su paradero.

El anuncio, por orden expresa del alcalde Dumek Turbay Paz, lo hizo al mediodía de este Viernes Santo el secretario del interior y convivencia ciudadana de Cartagena, Bruno Hernández, en una rueda de prensa en la sede del Comando de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Esta es la segunda estrategia que la Alcaldía de Cartagena implementa, en los últimos tres días, para dar con el paradero de la joven bogotana de 23 años que presta sus servicios como médico interna en un hospital de la Heroica, la otra es la herramienta de inteligencia artificial ‘Catalina’, a la que pueden enviar información a través del número 323 3190810.

A propósito de las informaciones a aportar, el Secretario del Interior exhortó a la ciudadanía a que envíe información valiosa y cierta, al tiempo que indicó que la que han recibido hasta el momento no ha dado resultados.

“Desde que se conoció la desaparición de Tatiana, la administración distrital activó Alerta Rosa, y la joven médica es buscada por agua y tierra por Policía Metropolitana, CTI de la Fiscalía General de la Nación, Distriseguridad, Cuerpo de Bomberos y Armada Nacional. Ha sido una preocupación de manera inmediata del alcalde mayor Dumek Turbay, desde el primer momento que conocimos de su desaparición estamos articulados y no hemos dejado de buscarla, y por eso estamos ofreciendo una recompensa de 50 millones de pesos para quien nos ayude a saber dónde está. Toda la información ofrecida por la ciudadanía ha sido totalmente verificada por las autoridades competentes, desafortunadamente sin resultados”, aseguró Bruno Hernández.

Las personas que tengan información veraz que ayude a dar con el paradero de Tatiana, pueden comunicarse a los siguientes números: