El gigantesco mural ‘Las cosas del aire’, una de las obras más emblemáticas del pintor Alejandro Obregón, ya terminó su fase de instalación en el Museo de Arte Moderno de Barranquilla (MAMB). A través de sus redes sociales, el alcalde Alejandro Char compartió imágenes del momento y no dudo en expresar su emoción al observar la imponente obra.

Leer más: Reconocen a Triple A como una de las 10 mejores empresas para las mujeres en el mundo laboral

“Que cosa tan linda. Yo no soy artista, pero a uno se le ponen los bellos de punta cuando observa esto. Es magistral.”, manifestó en mandatario.

Y agregó: “tener en nuestra ciudad esta obra, significa mucho para la historia cultural de Barranquilla y para las nuevas generaciones que se van a inspirar aquí. Que tremenda obra la que nos regaló el maestro Obregón y que le regaló a Barranquilla, a nuestra gente, a nuestra identidad, a nuestra historia”.

Le puede interesar: Gobernación lanza 100 becas para impulsar educación en conocimiento digital en las mujeres del Atlántico

Esta instalación del mural de nueve metros de alto x cinco metros de ancho marca un nuevo capítulo en una historia de la ciudad, donde hace más de 15 años, el entonces Banco Ganadero —hoy lleva por nombre BBVA— ofreció la pieza del pintor a la Alcaldía ,y la cual en la actualidad se le prepara para convertirse en el eje central del MAMB.

Lea también: Abren convocatoria para becas escolares completas para jóvenes desde los 13 años

La llegada del mural no solamente reactiva una deuda cultural, también vuelve a poner sobre la mesa el avance —y los pendientes— del MAMB, una obra que ha sido anunciada como pieza clave del “renacer cultural” de la ciudad.