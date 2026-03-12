Por segundo año consecutivo, la empresa Triple A se mantuvo entre los 10 mejores lugares para que las mujeres trabajen en Colombia. El reconocimiento fue ratificado dentro de la octava edición del ranking de Great Place to Work “.

Al respecto, Ramón Hemer, gerente general de Triple A, afirmó que este logro es la confirmación de un camino que se ha recorrido con convicción.

“ La compañía ha consolidado una cultura que promueve la equidad, la inclusión y el desarrollo del talento femenino, donde cada mujer encuentra oportunidades reales para crecer, liderar y aportar al futuro de la organización y de las comunidades a las que sirve”, dijo.

Agregó que “es un resultado de decisiones que tomamos conscientemente; invertir en las personas, apostar por la equidad y entender que una empresa que le abre espacio real a la mujer es una organización que se fortalece. Triple A lo ha demostrado con hechos, y este ranking lo confirma”.

Sumado a esto, Hemer informó que en los dos últimos años consecutivos la empresa ha mantenido el quinto puesto en ambiente laboral general en toda Colombia, consolidándose como referente nacional.

“La compañía es pionera en Colombia en obtener la certificación en el modelo de gestión efr, empresa familiarmente responsable, y fue la primera organización en el país en aplicar el análisis focalizado en equidad e inclusión del BID, situándose un 16% por encima de la media internacional; y en el comparativo, respecto al año 2023, superó el 55% en este análisis”, expuso.

Por su parte, Lina Márquez, gerente de Gestión Humana de la empresa, destacó que este logro es el reflejo de una organización que trabaja con coherencia. “Aquí la mujer no solo está y trabaja a gusto, sino que tiene la posibilidad de ser en todas sus facetas, porque promovemos el equilibrio vida-trabajo”.

La ejecutiva destacó el impacto que este modelo genera más allá de la organización. “Mientras la mujer aporta a la transformación de la empresa, está igualmente transformando su vida, la de su comunidad, la de su familia, la de la ciudad y la del país. Un claro ejemplo en nuestra ciudad, que florece bajo el liderazgo de mujeres empoderadas que se han ganado espacios antes impensados”.

Cabe resaltar que la distinción a Triple A, que ocupó el puesto número 7 del ranking Great Place to Work “Los Mejores Lugares para Trabajar para las Mujeres en Colombia, 2026” llega en un año en que 226 organizaciones fueron evaluadas y solo 55 lograron ser destacadas.