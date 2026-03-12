La Gobernación del Atlántico, en articulación con Educa Edtech, abrió una convocatoria que entregará 100 becas a mujeres de Barranquilla y de los distintos municipios del departamento interesadas en fortalecer su perfil en áreas que hoy están ganando espacio en el mercado laboral.

Lea más: British International School abre convocatoria para becas completas para estudiantes desde los 13 años

La oferta incluye estudios virtuales de pregrado, maestría y doctorado en tecnología, negocios y educación, tres campos que han tomado fuerza por su relación con innovación, análisis de datos, transformación digital, gestión y emprendimiento. La idea es acercar a más mujeres a programas con aplicación práctica en sectores que cada vez exigen nuevas capacidades.

De acuerdo con Tatiana Fuentes, gerente de Operaciones para Colombia de Educa Edtech Group, “estas áreas fueron seleccionadas porque empresas, instituciones y emprendimientos están incorporando con más fuerza habilidades ligadas a análisis de datos, automatización, seguridad digital, mercadeo, gestión y transformación de procesos”.

Y agrega: “la apuesta no se limita a ampliar el acceso a educación, sino a facilitar que más mujeres se formen en perfiles con aplicación concreta en el entorno productivo”.

La iniciativa lleva por nombre “100 Becas para Transformar el Futuro: La Apuesta por Mujeres en Tecnología, Negocios y Educación” y estará abierta hasta el 27 de marzo en www.alcaldiascol.com.

Está dirigida a mujeres mayores de edad y contempla 20 cupos para pregrado, 40 para maestría y el mismo número para doctorado.

En pregrado aparecen opciones como Marketing Digital, Internet de las Cosas y Seguridad Informática.

En maestría se ofrecen programas en Big Data, Inteligencia Artificial, Seguridad Informática, Ciberseguridad, Data Science, Marketing Digital, Project Management y Emprendimiento Digital y Creación de Empresas.

Para doctorado, la convocatoria incluye Tecnología Educativa y Sistemas Computacionales.

Para pregrado se exige título de bachillerato. Para maestría, título profesional. Y para doctorado, título de maestría. Además, deberán adjuntar hoja de vida actualizada, documento de identidad y certificación o historial académico, de acuerdo con el nivel al que aspiren.

Hay un detalle importante: uno de los criterios de evaluación será el orden de llegada de las postulaciones completas. Por eso, dejar la inscripción para última hora puede jugar en contra.

Asimismo, la selección tendrá en cuenta “el impacto social demostrado por cada aspirante en su entorno, un punto que puede ser clave en Barranquilla y en los municipios del Atlántico, donde muchas mujeres combinan sus metas profesionales con procesos comunitarios, educativos, sociales o de emprendimiento”.

Lea más: Asamblea del Atlántico debate sobre la salud, educación y seguridad de las mujeres en sesión ordinaria

Los estudios serán en modalidad virtual y asincrónica, con acceso a plataformas 24/7 y acompañamiento académico personalizado.

La duración estimada será de 36 meses para pregrado, entre 12 y 15 meses para maestrías y 36 meses para doctorados.

Además, la oferta incluye acceso a más de 400 cursos gratuitos, diplomados sin costo y una especialización gratuita, según el nivel escogido.