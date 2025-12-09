La aerolínea colombiana Satena inauguró recientemente una nueva ruta directa entre Bucaramanga y Barranquilla, con el objetivo de fortalecer el turismo en el departamento de Santander y mejorar su conectividad con la región Caribe.

Esta nueva conexión, que tendrá tres frecuencias semanales: lunes, miércoles y sábado, promete dinamizar el desarrollo económico, el comercio y por supuesto ampliar la oferta turística entre ambas regiones.

Por su parte, el secretario de Cultura y Turismo de Santander, Jorge Humberto Rangel, destacó el impacto que tendrá esta nueva ruta para los viajeros y el sector productivo del departamento.

“Hoy estamos inaugurando el vuelo directo entre Santander y el Caribe. Vamos a tener tres frecuencias y el avión que llega a cubrir esta ruta es nuevo, traído desde Francia, lo que garantiza una maniobra segura para viajar. Era una petición de los gremios y logramos conectar las montañas con el Caribe, dinamizando la economía y garantizando conectividad”, añadió Rangel.

El funcionario indicó también que los vuelos estarán a cargo de un ATR 72, una aeronave de última generación, traída de Francia, con capacidad para 70 pasajeros.

Los tiquetes estarán disponibles desde $260.000, permitiendo a turistas, empresarios y ciudadanos acceder a un vuelo más rápido y directo desde el aeropuerto internacional Palonegro, en Bucaramanga, hasta el aeropuerto Ernesto Cortissoz, que sirve a la ciudad de Barranquilla.

