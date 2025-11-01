Este 31 de octubre se llevó a cabo la asamblea de la Facultad de Química y Farmacia, de la Universidad del Atlántico, de manera virtual, entre las 9:00 a.m. y las 12:00 p.m.

“El encuentro tuvo como propósito definir, de manera participativa, el rumbo académico y organizativo de nuestra facultad ante la situación actual”, señaló el Comité de Veeduría de la facultad.

En medio de la votación, se presentaron diversas intervenciones y propuestas por parte de los estudiantes, garantizando un diálogo amplio y representativo. Al finalizar la discusión, se procedió a la votación mediante un formulario oficial de Google Forms, habilitado hasta la 1:30 p.m.

“Posteriormente, el comité de veeduría electoral efectuó el proceso de verificación y conteo, realizando un control exhaustivo para asegurar la validez de los votos, debido a las recientes filtraciones de enlaces de Meet”, se lee en el comunicado.

De un total de 265 votos, 62 fueron anulados y 203 válidos. Tras este resultado, los estudiantes de la Facultad de Química y Farmacia se declaran en Asamblea Permanente con Flexibilidad Académica, “reafirmando su compromiso con la búsqueda de condiciones académicas justas, el respeto a los procesos de enseñanza-aprendizaje y la protección del derecho a una educación de calidad”.

El Comité de Veeduría indicó además que “se reconoce la responsabilidad y disposición de quienes participaron activamente en esta jornada, valorando su tiempo, sus aportes y su voluntad de construir desde el diálogo y la reflexión colectiva".

La facultad enfatizó que esta decisión “no representa un distanciamiento de la lucha universitaria”, sino que reafirma el compromiso con la academia y el derecho a formarse.