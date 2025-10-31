El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, se pronunció este jueves frente a las protestas de los estudiantes de la Universidad del Atlántico, quienes mantienen bloqueada la Vía al Mar, a la altura del colegio Berckley. A través de su cuenta oficial de X, Verano hizo un llamado a la calma y defendió el derecho a la protesta pacífica, pero rechazó los actos de vandalismo que alteran el orden público.

“Desde la Gobernación del Atlántico defendemos el derecho a la protesta pacífica y el pensamiento crítico que caracteriza a la comunidad de la Universidad del Atlántico. La universidad debe ser siempre un espacio de ideas, no de violencia”, escribió el mandatario.

En su mensaje, agregó que “la protesta deja de ser legítima cuando se convierte en destrucción”, y afirmó que las autoridades están actuando para identificar y judicializar a los responsables de los disturbios.

Bloqueo causa graves afectaciones en la movilidad

Desde horas de la mañana, la Vía al Mar presenta una fuerte congestión vehicular debido al cierre protagonizado por los manifestantes. Los reportes ciudadanos enviados a Wasapea EL HERALDO dan cuenta de largas filas de vehículos que no pueden desplazarse entre Barranquilla y Puerto Colombia.

Alberto Cianci, integrante de la Junta de Acción Comunal de Villa Campestre, explicó que las manifestaciones comenzaron el día anterior, pero este jueves escalaron con la toma de vías principales, afectando gravemente la movilidad.

“Muchos padres que van a recoger a sus hijos en los colegios ubicados sobre la vía al mar o la vía a Puerto Colombia están tomando rutas que no están habilitadas. En su desesperación, algunos intentan pasar las barreras, lo que podría poner en riesgo los vehículos y causar accidentes”, advirtió.

Desde la Gobernación del Atlántico defendemos el derecho a la protesta pacífica y el pensamiento crítico que caracteriza a la comunidad de la @udeatlantico. La universidad debe ser siempre un espacio de ideas, no de violencia.



Paro estudiantil por elección del rector

Las protestas se enmarcan en el paro estudiantil decretado por la comunidad universitaria tras la elección del rector Leyton Barrios. Según informó Junior Villarreal, representante estudiantil de Uniatlántico, el bloqueo se mantendrá de forma indefinida hasta que se logren acuerdos que permitan levantar el paro.

“La 46 seguirá bloqueada, en estos momentos hay un paro y una serie de manifestaciones activas que se realizarán en los próximos días, así que hasta que se logren acuerdos y se levante el paro puede que sigan los bloqueos y otras situaciones”, señaló el vocero.

“El diálogo, no la violencia”

En su pronunciamiento, Eduardo Verano insistió en que la protesta no puede afectar a miles de ciudadanos, e insistió que la Vía al Mar debe permanecer abierta.

“Protestar no puede significar bloquear, agredir ni afectar a miles de ciudadanos. Que el diálogo —no la violencia— marque el rumbo de nuestro querido Alma Mater”, puntualizó.