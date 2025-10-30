La tarde del miércoles terminó siendo el momento en que la violencia se apoderó de lo que era hasta ese momento una jornada de protestas pacíficas dentro del campus de la sede norte de la Universidad del Atlántico, en rechazo al procedimiento de la elección del recién posesionado rector Leyton Barrios.

Hasta ese momento, solo había una toma pacífica de las oficinas de diferentes facultades y protestas organizadas, así como asambleas permanentes de algunos programas y del cuerpo de profesores.

Sin embargo, avanzada la tarde la situación degeneró en agresiones, golpes, estudiantes agrediéndose unos a otros en circunstancias que no son claras y que se evidenciaron en varios videos por las redes sociales.

Ante ese panorama, el rector Barrios envió un mensaje rechazando los actos de violencia: “Lamentamos profundamente los hechos recientes ocurridos en algunas instalaciones de la Universidad, que han afectado la tranquilidad y el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas. Estos sucesos no reflejan el espíritu universitario basado en el respeto, la convivencia pacífica y la construcción colectiva del conocimiento que caracteriza a nuestra Alma Mater".

Barrios, quien hasta el momento no había tenido pronunciamientos oficiales entorno a las protestas de los estudiantes, indicó dentro de su comunicado que: “Desde la Rectoría hacemos un llamado a toda la comunidad universitaria —estudiantes, docentes, trabajadores y egresados— a fortalecer los lazos de unidad, respeto y sentido de pertenencia que nos unen como familia uniatlanticense”.

En ese sentido, Barrios manifestó que convoca “a los representantes y voceros de las diferentes facultades a participar en encuentros de diálogo por facultad, espacios de escucha activa y construcción colectiva, donde se abordarán inquietudes, propuestas y perspectivas con el propósito de avanzar hacia soluciones conjuntas que fortalezcan nuestra vida universitaria”.

Durante el día de hoy, en horas de la mañana, está convocada una asambleamultiestamentaria donde los diferentes actores de la universidad se reunirán para establecer su posición frente a la elección de Barrios, la cual afronta polémicas tanto por denuncias por una supuesta falta de requisitos para ocupar el cargo así como presuntos vicios en el proceso de escogencia por parte del Consejo Superior.