Con motivo de las festividades de Halloween y otros eventos programados, la Alcaldía de Barranquilla expidió el Decreto 0668 de 2025, que establece restricciones temporales de movilidad y seguridad en toda la ciudad los días sábado 25 y viernes 31 de octubre de 2025, entre las 6:00 a.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente.

La medida busca garantizar la seguridad ciudadana, preservar el orden público y prevenir siniestros viales durante jornadas en las que suele registrarse alta afluencia de personas y vehículos.

Prohibición de caravanas y restricciones en el Gran Malecón

Durante las dos fechas señaladas, queda prohibida la realización de caravanas, recorridos masivos o concentraciones de vehículos automotores, incluidos motocicletas, motocarros, cuatrimotos, mototriciclos y vehículos eléctricos livianos tipo motocicleta.

Asimismo, se restringe la circulación de motocicletas y similares en el corredor vial del Gran Malecón, entre la calle 79 y el sector de la Ventana de Campeones, en los mismos horarios.

Estas acciones pretenden evitar ruidos excesivos, afectaciones a la movilidad y posibles alteraciones del orden público, especialmente durante las actividades recreativas de niños y niñas en la noche de Halloween.

Excepciones y control de las autoridades

El decreto contempla excepciones para los vehículos de la Policía Nacional, Fuerzas Militares, Cuerpo de Bomberos, personal médico, supervisores de vigilancia privada y contratistas de servicios públicos esenciales.

“La restricción temporal permitirá un mayor control de la movilidad y reducirá los riesgos asociados a la circulación masiva de motocicletas. Invitamos a todos los ciudadanos a acatar la medida con responsabilidad y respeto”, declaró Yaciris Cantillo Romero, secretaria distrital de Tránsito y Seguridad Vial.

Por su parte, Yesid Turbay, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, señaló que “la implementación de medidas temporales de movilidad y seguridad son fundamentales para garantizar la seguridad ciudadana y promover una convivencia pacífica en nuestra ciudad”.

Refuerzo interinstitucional y campañas preventivas

La Alcaldía informó que las medidas se sustentan en análisis de seguridad y siniestralidad vial elaborados junto con la Policía Metropolitana de Barranquilla, los cuales evidencian un aumento de delitos y accidentes durante esas fechas.

Además, las mesas de seguimiento interinstitucional han coordinado acciones preventivas y campañas pedagógicas para concientizar a los ciudadanos sobre los riesgos de participar en caravanas o desplazamientos masivos en motocicleta.