Con una nutrida participación de profesores de las diferentes facultades de la Universidad del Atlántico, a esta hora se cumple la asamblea del profesorado que busca llegar a un consenso en cuanto a la posición que deberían tomar los profesores de cara a lo votado por los estudiantes de las diferentes facultades de cara a la asamblea multiestamentaria, motivada por las denuncias de irregularidades en la elección del nuevo rector Leyton Barrios.

La jornada ha tenido los ánimos encendidos, entre los señalamientos de apoyos a Barrios por parte de un grupo y otros que reclaman y hacen observaciones sobre las irregularidades en el proceso, reclamando transparencia.

Jhony Olivares Desde los representantes del profesorado manifestaron sus inconformidades frente al proceso de elección de Leyton Barrios.

Marlene Vanegas, quien acudió a la sesión del Consejo Superior como representante del profesorado y quien se levantó de la mesa durante el proceso en muestra de disconformidad de cómo se estaba adelantando, presentó una constancia que leyó durante el esa jornada donde planteó las dudas en torno a la hoja de vida del ahora rector Barrios, entre esos un informe donde se dieron los pormenores de la hoja de vida.

“La Universidad del Atlántico no puede permitirse elegir a su máxima autoridad en medio de dudas fundadas y sin esclarecer hechos que afecten su credibilidad y la de su comunidad académica. Y además añado que de parte de varios de los consejeros no hubo respeto, tanto así que nos negaban la palabra y al Ministerio de Educación le cerraron el micrófono cuando estaba interviniendo y lo escuché yo misma, lo oí yo misma”, denunció.

Por su parte, las deliberaciones por parte de los profesores continúan y se espera que fijen su posición, la cual podría ser no irse a paro o adoptar el cese de actividades.