La Armada de Colombia informó que este sábado 27 de septiembre logró evacuar con éxito a una adulta mayor desde un crucero que navegaba en el mar Caribe, cerca de Bocas de Ceniza. La mujer, de 72 años y de nacionalidad estadounidense, había sufrido un ataque cardiaco.

La operación fue articulada entre el Grupo Aeronaval del Caribe y la Estación de Guardacostas de Barranquilla, ocurrió mientras el crucero navegaba a 35 millas náuticas al norte de Bocas de Ceniza, departamento de Atlántico.

“La emergencia fue reportada hacia el mediodía de este sábado a través del Sistema Integral de Comunicaciones de Tráfico Marítimo y Fluvial de Barranquilla, mientras el crucero turístico de nombre Grand Princess se desplazaba en tránsito desde Panamá hacia Aruba”, se lee en un comunicado de la Armada.

El operativo se realizó con un helicóptero del Grupo Aeronaval del Caribe. Personal especializado en operaciones de búsqueda y rescate efectuó la extracción de la paciente mediante una camilla de rescate y la trasladó de forma segura a bordo del helicóptero hasta la Escuela Naval de Suboficiales en Barranquilla, donde una ambulancia de la Armada Nacional la esperaba para su remisión a un centro asistencial de la ciudad.

“Con esta acción oportuna y efectiva, la Armada de Colombia reitera su compromiso con la seguridad marítima y la protección de la vida humana en el mar, garantizando atención inmediata a emergencias que se presenten en las aguas del Gran Caribe colombiano”, también se lee en el informe.