Con el propósito de optimizar la movilidad y garantizar la seguridad de los actores viales, la Alcaldía Distrital informó que a partir de este lunes 29 de septiembre y hasta el lunes 6 de octubre se llevará a cabo un estudio de gestión de tránsito en la Vía 40 y sectores aledaños.

La estrategia, que hace parte del laboratorio vial de la ciudad, contempla la implementación de ajustes en la semaforización y restricciones en giros que buscan mejorar el flujo vehicular en este importante corredor.

Entre las medidas principales se destaca el cambio de planeamiento semafórico de 4 a 3 fases en la intersección de la Vía 40 con calle 72, lo que implica la prohibición del giro a la izquierda en ese punto.

Los conductores que habitualmente realizaban este cruce deberán tomar vías alternas como las calles 66, 68 o 69 hacia el sur, en dirección al estadio Romelio Martínez, o girar a la derecha en la calle 72 para dirigirse hacia la glorieta de la Avenida del Río en el Gran Malecón y posteriormente retomar la calle 72 hacia el sur.

Durante el periodo de implementación, la Policía de Tránsito y orientadores de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial estarán presentes en las intersecciones con el fin de guiar a los conductores y prevenir situaciones de riesgo.

La Alcaldía invitó a los ciudadanos a respetar las disposiciones y a sumarse a este ejercicio de cambio, orientado a generar nuevos hábitos de conducción segura en la ciudad.