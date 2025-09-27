Los habitantes de los barrios San Salvador y 7 de Abril celebraron este viernes el inicio de dos proyectos que representan un anhelado sueño comunitario: la construcción de la cancha sintética El Milagro y el parque San Salvador. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, acompañado por la comunidad, lideró el acto de colocación de las primeras piedras.

“Estoy muy contento, ver a la comunidad feliz es todo para nosotros. La Barranquilla de hoy la hemos hecho juntos, con más de 250 parques impecables, gracias al trabajo de mantenimiento y al compromiso de la ciudadanía”, expresó el mandatario distrital, destacando el papel de los vecinos en el cuidado de los espacios públicos.

La cancha El Milagro se desarrollará en un área de 1.570 m² y contará con grama sintética, salas urbanas, bancas, cubos, plazoleta para actividades sociales, andenes, rampas de acceso para personas con movilidad reducida y zonas verdes.

En el barrio San Salvador, en un terreno de 1.410 m², se levantará un parque que incluirá una cancha múltiple, un área de juegos infantiles de 182 m², gimnasio biosaludable, kiosco comunitario, zonas de mesas y senderos, además de espacios verdes con sistema de riego.

Para Yomaira Carrillo, docente y residente del barrio 7 de Abril, estas obras marcan un antes y un después en la vida de la comunidad: “Definitivamente nos sentimos bendecidos. Este espacio lo soñamos hace años, pero nunca pensamos que se haría realidad. Ahora será un lugar de calidad para nuestros niños y jóvenes”, aseguró.

Con estos proyectos, la Alcaldía de Barranquilla busca fortalecer el tejido social, brindar entornos seguros y saludables para la niñez y la juventud, y seguir valorizando los sectores de la ciudad.