La tranquilidad de una familia en el suroccidente de Soledad se vio alterada cuando cuatro menores, de entre 5 y 10 años, resultaron con síntomas de intoxicación luego de haber ingerido, al parecer, un brownie casero.

Los niños fueron llevados inicialmente al Hospital Materno Infantil y luego remitidos al CACE Pediátrico (antiguo CARI), donde permanecen estables y bajo estricta supervisión médica.

El secretario de Salud municipal, Edison Barrera Reyes, aseguró que se está a la espera de los resultados toxicológicos que permitan confirmar el origen del incidente.

“Es fundamental proteger a nuestros niños y estar atentos a los alimentos que consumen para evitar hechos lamentables como este”, subrayó el funcionario.

Por protocolo, la Alcaldía de Soledad solicitó la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que acompaña a los menores y sus familias en el proceso.

La Administración Municipal reiteró a la ciudadanía la importancia de extremar medidas de cuidado y supervisión, recordando que los niños requieren especial atención en su alimentación y entorno cotidiano.