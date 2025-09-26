La Secretaría de Salud de Soledad alertó que cuatro menores de edad fueron hospitalizados tras presentar síntomas de intoxicación alimentaria.

De acuerdo con el reporte, los niños, cuyas edades oscilan entre los 5 y 10 años de edad , fueron atendidos en la emergencia del Centro de Salud Las Misericordias de la Urbanización la Central y remitidos esta madrugada a un mayor nivel de complejidad.

La emergencia se registró sobre la medianoche del jueves 25 de septiembre y en la madrugada de este viernes tuvieron que ser remitidos a un centro hospitalario pediátrico de mayor complejidad.

De acuerdo con la Secretaría de Salud se ordenaron estudios toxicológicos que indiquen la causa del cuadro clínico registrado.

Ante esto, Edison Barrera, secretario de salud , dijo que espera la pronta recuperación de la salud de los cuatro menores de edad, quienes ingirieron alimentos, al parecer en estado de vencimiento.

Asimismo, espera que en las próximas horas se informe qué tipo de alimentos o sustancia provocó el cuadro de ETA (enfermedad transmitida por alimentos) a los niños, quienes se encontraban bajo la custodia de una cuidadora en el barrio La Central.

Esto ocurre dos meses después de que al menos 50 niños resultaran intoxicados en dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en el municipio de Ponedera, al sur del departamento del Atlántico.

Los menores empezaron a presentar síntomas como vómitos, diarrea y otros pocos llegaron a sentir fiebre luego de haberse dirigido para sus domicilios en la población en mención.