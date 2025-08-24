La Policía Nacional anunció que mantendrá durante este fin de semana un dispositivo especial de seguridad en Barranquilla y su área metropolitana, con el fin de preservar la convivencia ciudadana y reducir la comisión de delitos.

Le puede interesar: Esta es la identidad del hombre encontrado muerto en local comercial del norte de Barranquilla

La iniciativa, denominada ‘Caravanas por la Vida’, reúne a diferentes especialidades de la institución y se desplegará en los cinco distritos policiales que cubren la capital del Atlántico y parte del municipio de Soledad.

En el marco de este plan se establecieron 77 zonas seguras, distribuidas así: cuatro en la localidad Riomar, trece en Norte-Centro Histórico, catorce en Suroriente, catorce en Suroccidente y 32 en la localidad Metropolitana, que incluye sectores de Soledad. Estos puntos de control estarán activos durante las noches del fin de semana, entre las 8:00 p.m. y las 2:00 a.m.

Vea aquí: Sicarios matan a joven en terraza de una vivienda del barrio Villa Esther en Malambo

En materia de movilidad, el esquema contará con 48 uniformados de tránsito y 15 vehículos oficiales para prevenir accidentes en los principales corredores viales. A esto se suman cuatro áreas de prevención y tres puestos móviles de control de alcoholemia que funcionarán en sectores estratégicos de la ciudad.

Policía Metropolitana de Barranquilla

El objetivo central de las caravanas es disminuir los delitos de mayor impacto, como los homicidios, a través de intervenciones constantes y articuladas entre la Policía Nacional y las autoridades locales.

Lea también: Caso de homicidio en La Playa: “Inician una discusión por un dinero y luego le disparan”

La institución reiteró la importancia de la participación ciudadana e invitó a la comunidad a reportar cualquier situación que altere la tranquilidad a través de la línea 123 o la Línea Contra el Crimen 3178965523, canales que garantizan la reserva de la información entregada.