En la mañana de este sábado 23 de agosto las autoridades fueron alertadas del hallazgo del cuerpo de un hombre en un local comercial de la calle 76, norte de Barranquilla.

La víctima fue identificada como Gil Manuel Miranda, de 57 años de edad, quien era el guarda de seguridad del edificio, ubicado en la calle 76 con carrera 47-40, barrio el Porvenir.

Según información suministrada por los funcionarios de la zona, una mujer que realizó la apertura del edificio encontró al guarda de seguridad amordazado y sin signos vitales en el lugar.

Además, el cuerpo de la víctima habría presentado signos de tortura, lo que es materia de investigación por parte de las autoridades, que no han establecido el móvil del crimen. Por el momento, la hipótesis que se maneja es que haya sido un caso de hurto.

Algunos allegados aseguraron que Miranda, de quien se referían de manera cariñosa como ‘negrito’, era un hombre solidario y servicial.